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Незарегистрированные лекарства для детей из второй очереди поступят в РФ в 2020 году

Речь идет о первом квартале следующего года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Минздрав России сформировал вторую очередь детей, которым врачебная комиссия подтвердила назначение не зарегистрированных в РФ лекарств. Ожидается, что препараты поступят в РФ в первом квартале 2020 года, сообщили в субботу в пресс-службе министерства порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

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В начале осени премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить более 26 млн рублей на закупку 11,2 тыс. упаковок иностранных лекарств, не зарегистрированных в России, для тяжелобольных детей. Московский эндокринный завод осуществил закупку лекарств для детей в первой очереди - у которых уже были на руках документы, подтверждающие необходимость именно этого препарата. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отмечала, что в первую очередь вошли 550 детей. По состоянию на 26 ноября, эта закупка завершена на 95%.

"Вторая очередь сформирована, поступление в регионы ожидается в первом квартале 2020 года", - уточнили в пресс-службе.

Директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава ранее сообщала, что большое число детей, которые нуждаются в незарегистрированных лекарствах, пока не имеют нужных документов. При этом, по ее словам, "на вторую партию еще нет постановления правительства", соответственно, закупка пока не может быть проведена. Мониава также отметила, что в первом постановлении правительства речь шла только о несовершеннолетних, в то время как граждане старше 18 лет тоже нуждаются в таких препаратах.

Потребность детей в лекарствах

Ранее Минздрав также подготовил и разослал в регионы памятки для родителей, дети которых нуждаются в не зарегистрированных в РФ сильнодействующих лекарственных препаратах. Эти памятки состоят из двух частей: для тех родителей, чьи дети уже получили заключение врачебной комиссии и решение консилиума врачей о необходимости получения лекарства, вторая часть адресована родителям, которым еще предстоит получить все необходимые документы.

Кроме того, ранее глава департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина сообщила, что "Фризиум" (МНН: "Клобазам") будет зарегистрирован в РФ по ускоренной процедуре, а его экспертиза может завершиться уже к марту. Московский эндокринный завод также сообщил, что уже в IV квартале 2020 года планирует производить лекарственный препарат "Диазепам" в виде раствора для ректального введения.

Потребность в незарегистрированных лекарственных препаратах собирают профильные Национальные медицинские исследовательские центры, профильные федеральные учреждения, объединенные в сеть в рамках нацпроекта "Здравоохранение". На данным момент таких учреждений 24, но в ближайшее время их число может увеличиться до 36 организации по всей стране.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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