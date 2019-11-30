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В Свердловской области открылась первая модельная библиотека

Библиотеку оснастили полиэкранами, персональными компьютерами и удобной современной мебелью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Первая в Свердловской области модельная библиотека открылась в поселке Пышма по национальному проекту "Культура". Население поселка - почти 10 тыс. человек . В помещении провели ремонт, приобрели новую мебель и оборудование. Об этом в субботу сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Первая в Свердловской области модельная библиотека, созданная в рамках реализации национального проекта "Культура", открылась в Пышме. Детская библиотека появилась в поселке в 1949 году, в этом году учреждение культуры празднует юбилей - 70 лет с момента основания. Был проведен ремонт с расширением площади, приобретена новая мебель и мультимедийное оборудование - интерактивный стол с разнообразными развивающими играми, 3D-принтер и сканер, благодаря которым ребята смогут заниматься моделированием и попробовать себя в роли конструкторов. Кукольный театр библиотеки пополнился несколькими наборами кукол и театральной ширмой", - рассказали в департаменте.

Ежегодно услугами детской библиотеки пользуются более 2 тыс. человек. Количество посещений составляет более 24 тыс. Число посадочных мест для ее гостей после ремонта увеличилось втрое. Созданы зона выдачи книг, медиа-, театральная, художественная, творческая мастерские, информационный центр с журналами и газетами, арт-галерея, книжный балкон.

"Многофункциональные зоны оснащены полиэкранами, персональными компьютерами, удобной современной мебелью-трансформером, которая легко меняется в соответствии с форматом мероприятия и может трансформироваться в диалог-пространство, кинозал, место для интеллектуальных игр", - отмечается в сообщении.

Кроме того, организованы точки доступа к Национальной электронной библиотеке и электронной базе "Литрес". Книжный фонд библиотеки пополнился более чем 2 тыс. экземпляров, большую часть которых составляют издания отечественной, зарубежной классики и современная популярная художественная литература, книги-лауреаты литературных премий. Персонал прошел соответствующее обучение, на все работы из федерального бюджета было выделено 5 млрд рублей.

"Создание модельной библиотеки является значимым событием для жителей Пышминского городского округа. Детская библиотека после модернизации станет современным технически оснащенным информационным центром, популяризирующим книгу и чтение через новые мультимедиа технологии, новые форматы работы. Обновленная библиотека будет центром притяжения не только для детей, но всего населения, предоставит свои площадки для общения, отдыха, решения бытовых вопросов", - цитирует департамент главу городского округа Виктора Соколова.

О нацпроекте

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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