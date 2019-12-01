Форум "Зимний остров" для специалистов в сфере цифровой экономики открылся в Сочи

СОЧИ, 1 декабря. /ТАСС/. Рабочий интенсив "Зимний остров", участниками которого стали специалисты в сфере цифровой экономики, открылся в воскресенье на площадке "Адлер-Арена" в Сочи, сообщили ТАСС в информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Основная задача интенсива - подготовить решения, проекты и дорожные карты по устранению технологических и нормативных барьеров для развития рынка труда, трансформации системы образования в условиях цифровой экономики, а также для вывода российских стартапов и продуктов на глобальные рынки. Мероприятие проходит с 1 по 4 декабря на площадке "Адлер-Арена", - говорится в сообщении.

Организаторы, как сообщалось ранее, ожидают, что участниками интенсива станут 1,5 тыс. специалистов государственных структур, корпораций и технологических компаний, отвечающих за создание и внедрение цифровых технологий для реализации задач нацпрограммы "Цифровая экономика". Его проведут организаторы ежегодного образовательного интенсива "Остров" по трем параллельным трекам с общей организационной платформой.

Кадры, экспорт, экосистема

На "Зимний остров" в рамках экспортного трека приехали более 60 российских и мировых экспертов, которые расскажут, как выводить стартапы на рынки Европы, Америки, Азии, Африки или Ближнего Востока, отмечается в сообщении. "Эти люди готовы делиться с вами своим опытом, поэтому ваша главная задача - взять их опыт и собрать свои экспортные стратегии за три дня. Одна из наших главных целей - доказать, что российские команды, технологии, стартапы могут быть первыми мире, могут быть лидерами", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Global Venture Alliancе и руководителя экспортного трека Замира Шухова.

Участники кадрового трека разработают проекты по оптимизации подготовки кадров для цифровой экономики. Предстоит решить три ключевые задачи, цитирует информбюро директора направления по подготовке кадров для цифровой экономики Университета 20.35 Олега Подольского. "Первое - это подготовка талантов, подготовка детей и молодежи для решения глобальных задач цифровой экономики. Второй крупный вопрос связан с цифровой грамотностью и подготовкой широких слоев населения. И третий, главный вопрос касается профессионалов цифровой экономики".

Спроектировать национальный сетевой акселератор технологических стартапов, а также разработать модель взаимодействия вузов, "Точек кипения" и общественных представителей Агентства стратегических инициатив (АСИ) планируют на экосистемном треке. "Задача нашего трека - позволить каждому присутствующему определиться со своей ролью в этой системе. Важно, чтобы мы проработали за несколько дней то, каким образом эти роли будут реализовываться. Успешных предпринимательских проектов в 2020 году должно стать больше, и это задача экосистемного трека", - сказал заместитель гендиректора, сетевой директор АСИ, руководитель трека Георгий Белозеров, слова которого приводятся в сообщении.

Представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, слова которого также приводятся в сообщении, сообщил, что в рамках "Зимнего острова" планируется подготовить команды, способные конкурировать и лидировать на глобальных рынках. "Одна из задач "Зимнего острова" заключается в том, чтобы в стране стало больше технологических команд, чтобы они были лучше подготовлены и больше умели, и чтобы наши компании могли конкурировать на глобальных рынках и выигрывать конкуренцию. Стране нужны команды и компании, которые создают передовые продукты, делают лучше жизнь в стране и продают свои решения за границу. Именно об этом "Зимний остров", именно под эту задачу мы проектировали треки", - отметил Песков.

Нацпрограмма

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет