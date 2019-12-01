Бесплатный продюсерский центр для продвижения молодежи открылся в нижегородском вузе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 декабря. /ТАСС/. Молодежный продюсерский центр World Song открылся в Нижегородском государственном лингвистическом университете (НГЛУ) имени Добролюбова в рамках реализации нацпроекта "Образование". Занятия в нем будут бесплатными для студентов региона, для участия нужно пройти кастинг, сообщила пресс-служба вуза.

"В Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н. А. Добролюбова вот уже много лет проводится конкурс песни на иностранном языке "World Song: Песня мира". И поэтому совершенно органично у нас родилась идея организации в регионе молодежного социального продюсерского центра World Song. Нам очень важно, чтобы студенты НГЛУ и других вузов уделяли время саморазвитию, раскрытию творческого потенциала. Эти цели ставит и национальный проект "Образование", - цитирует пресс-служба руководителя центра Олега Пискунова.

Продюсерский центр будет заниматься профессиональной подготовкой и продвижением молодых артистов разных творческих жанров. Площадками центра станут вузы, студии звукозаписи, концертные залы и молодежные творческие студии. Записаться на кастинг можно на странице центра "Вконтакте".

Занятия будут проводить профессионалы индустрии. К примеру, в открытии центра приняли участие музыкальный продюсер Андрей Разин и солист группы "Ласковый май" Денис Медведев, которые на встрече со студентами рассказали о своем опыте.

В НГЛУ на пяти факультетах и 25 кафедрах готовят переводчиков, журналистов, филологов, PR-специалистов, экономистов, менеджеров по туризму и других специалистов.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.