{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бесплатный продюсерский центр для продвижения молодежи открылся в нижегородском вузе

Студенты региона смогут заниматься в центре бесплатно после прохождения кастинга
Музыкальный продюсер Андрей Разин (за столом) Пресс-служба НГЛУ
Описание
Музыкальный продюсер Андрей Разин (за столом)
© Пресс-служба НГЛУ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 декабря. /ТАСС/. Молодежный продюсерский центр World Song открылся в Нижегородском государственном лингвистическом университете (НГЛУ) имени Добролюбова в рамках реализации нацпроекта "Образование". Занятия в нем будут бесплатными для студентов региона, для участия нужно пройти кастинг, сообщила пресс-служба вуза.

"В Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н. А. Добролюбова вот уже много лет проводится конкурс песни на иностранном языке "World Song: Песня мира". И поэтому совершенно органично у нас родилась идея организации в регионе молодежного социального продюсерского центра World Song. Нам очень важно, чтобы студенты НГЛУ и других вузов уделяли время саморазвитию, раскрытию творческого потенциала. Эти цели ставит и национальный проект "Образование", - цитирует пресс-служба руководителя центра Олега Пискунова.

Продюсерский центр будет заниматься профессиональной подготовкой и продвижением молодых артистов разных творческих жанров. Площадками центра станут вузы, студии звукозаписи, концертные залы и молодежные творческие студии. Записаться на кастинг можно на странице центра "Вконтакте".

Занятия будут проводить профессионалы индустрии. К примеру, в открытии центра приняли участие музыкальный продюсер Андрей Разин и солист группы "Ласковый май" Денис Медведев, которые на встрече со студентами рассказали о своем опыте.

В НГЛУ на пяти факультетах и 25 кафедрах готовят переводчиков, журналистов, филологов, PR-специалистов, экономистов, менеджеров по туризму и других специалистов.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияНижегородская область
Реклама на ТАСС
Форум "Зимний остров" для специалистов в сфере цифровой экономики открылся в Сочи
Мероприятие продлится до 4 декабря на площадке "Адлер-Арена"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС