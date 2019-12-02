Кружковое движение НТИ и МГУ им. Невельского будут вместе готовить морских робототехников

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) и Морской государственный университет имени Невельского во Владивостоке с 2020 года будут готовить новое поколение технологических лидеров по направлению "Маринет" совместного проекта "Инженерные конкурсы и соревнования по морской робототехнике", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Кружкового движения.

В соответствии с проектом планируется готовить новое поколение технологических лидеров, а также создать и ввести в образовательный процесс комплексную систему подготовки школьников и студентов к российским и международным технологическим состязаниям. Проект одобрен на заседании межведомственной рабочей группы по разработке и реализации НТИ при правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России. Он будет реализовываться до 2022 года совместно с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и Центром развития робототехники (ЦРР).

По проекту с 2020 года запланированы ежегодные соревнования по подводной робототехнике с участием 100 команд и свыше тысячи школьников и студентов по всей стране, лучшие из которых будут представлять Россию на международных соревнованиях. Одним из главных барьеров для внедрения подводной робототехники в образовательный процесс, по мнению авторов проекта, остается дефицит квалифицированных наставников. Для их подготовки запланированы ежегодные летние и зимние школы, в которых за три года пройдут обучение как минимум 120 наставников. В помощь наставникам, учителям, школьникам и студентам будут разработаны методические материалы: вебинары, видеоуроки, образовательные конструкторы по подводной робототехнике.

"Сегодня все ключевые соревнования по морской робототехнике проходят во Владивостоке, здесь же сосредоточены сильнейшие команды страны, способные достойно представлять Россию на международной арене. С 2008 года студенческие и школьные команды, подготовленные в МГУ имени адмирала Невельского, ЦРР и ДВФУ, с успехом выступают на международных соревнованиях, неоднократно становились чемпионами и призерами. Запуск проекта в рамках дорожной карты "Кружковое движение" НТИ позволит масштабировать опыт, накопленный на Дальнем Востоке, и создать по всей стране новые центры молодежной морской робототехники, где будет расти следующее поколение технологических лидеров", - привели в пресс-службе слова президента Ассоциации участников технологических кружков Алексея Федосеева.

Кружковое движение

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив движения - олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами и другие.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.