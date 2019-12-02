Пять средних специальных учебных Чувашии выиграли гранты Минпросвещения РФ

ЧЕБОКСАРЫ, 2 декабря. /ТАСС/. Пять средних специальных учебных заведений Чувашии получили гранты Минпросвещения РФ в размере более 206 млн рублей на создание современных мастерских в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование", сообщает в понедельник пресс-служба правительства республики.

"Межрегиональный центр компетенций - Чебоксарский электромеханический колледж, Цивильский аграрно-технологический техникум, Канашский педагогический колледж, Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий и Новочебоксарский химико-механический техникум стали победителями конкурса на предоставление в 2020 году из федерального бюджета грантов", - говорится в сообщении.

Гранты позволят колледжам и техникумам закупить оборудование, средства обучения, вычислительную технику и лицензионное программное обеспечение, интерактивное и презентационное оборудование - все то, что позволит создать условия для формирования профессиональных компетенций и повысит качество образовательного процесса в учреждениях среднего профобразования.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.