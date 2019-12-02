{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять средних специальных учебных Чувашии выиграли гранты Минпросвещения РФ

Гранты позволят колледжам и техникумам закупить оборудование, средства обучения, вычислительную технику и лицензионное программное обеспечение

ЧЕБОКСАРЫ, 2 декабря. /ТАСС/. Пять средних специальных учебных заведений Чувашии получили гранты Минпросвещения РФ в размере более 206 млн рублей на создание современных мастерских в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование", сообщает в понедельник пресс-служба правительства республики.

"Межрегиональный центр компетенций - Чебоксарский электромеханический колледж, Цивильский аграрно-технологический техникум, Канашский педагогический колледж, Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий и Новочебоксарский химико-механический техникум стали победителями конкурса на предоставление в 2020 году из федерального бюджета грантов", - говорится в сообщении.

Гранты позволят колледжам и техникумам закупить оборудование, средства обучения, вычислительную технику и лицензионное программное обеспечение, интерактивное и презентационное оборудование - все то, что позволит создать условия для формирования профессиональных компетенций и повысит качество образовательного процесса в учреждениях среднего профобразования.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЧувашия
Реклама на ТАСС
В Амурской области на строительство детских садов направят более 600 млн рублей
До 2021 года в рамках нацпроекта "Демография" детсады построят в селе Екатеринославка на 70 мест и в поселке Магдагачи - на 50 мест
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС