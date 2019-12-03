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Изменение рабочего графика в больницах Камчатки увеличило охват диспансеризации

С января по октябрь 2019 года число больных с впервые выявленными заболеваниями органов кровообращения составило 1119 человек
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© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 3 декабря. /ТАСС/. Увеличение часов работы поликлиник и больниц, оптимизация потока пациентов и обновление медицинской техники на Камчатке в 2019 году позволили охватить больше населения добровольной диспансеризацией, чем в прошлом году.  Об этом ТАСС рассказала министр здравоохранения края Елена Сорокина.

Работа по увеличению охвата населения проводят в рамках национального проекта "Здравоохранение".

"В этом году мы провели большую работу, которая уже привела к росту процента охваченных добровольной диспансеризацией. С августа текущего года учреждения здравоохранения, где проходят медицинские осмотры, начали работать в вечернее время - до 20:00, а также налажена их работа по субботам и воскресеньям. Также отработан порядок прохождения диспансеризации в обход регистратуры, что сократило время пребывания в больницах и поликлиниках. Кроме того, в текущем году произведена замена шести старых рентгенустановок и одного маммографа на новую технику", - рассказала Сорокина.

Если за прошлый год первый этап диспансеризации прошло 70,8% граждан от количества запланированных, то в этом году такой показатель достигнут уже в ноябре. К концу года планируется охватить 80% от плана, или от 48 тыс. 949 человек.

Наибольшее количество выявленных за 10 месяцев 2019 года заболеваний приходится на заболевания органов кровообращения. Причем среди женщин данный показатель в старшей возрастной группе превысил показатель в средней возрастной группе в два раза.

За период с января по октябрь 2019 года количество больных с впервые выявленными заболеваниями органов кровообращения составило 1119 человек. Это более трети от всех впервые выявленных случаев патологии.

На втором месте по частоте встречаемой патологии - заболевания органов пищеварения. Третьим по частоте зафиксированной патологии являются заболевания эндокринной системы, которые встречаются у женщин в 2 раза чаще, чем у мужчин. Сахарный диабет и ожирение встречаются практически одинаково (740 и 777 случаев).

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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