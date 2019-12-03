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Реализация проекта "Наставничество" началась в Хабаровском крае

В рамках проекта опытные бизнесмены поделятся своими знаниями с начинающими предпринимателями

ХАБАРОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Проект "Наставничество", реализация которого началась в Хабаровском крае в рамках нацпроекта, объединил молодых предпринимателей и опытных бизнесменов, которые помогут начинающим избежать ошибок на старте своего дела и развить бизнес. Об этом ТАСС рассказал куратор проекта Алексей Демьянов.

"В Хабаровском крае началась реализация пилотного проекта "Наставничество" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Опытные бизнесмены делятся своими навыками и умениями с начинающими предпринимателями. Образовано восемь пар наставник - наставляемый", - рассказал Демьянов.

Участники проекта встречаются на лекциях, мастер-классах и лично. Наставники не имеют права администрировать бизнес наставляемых либо инвестировать в него, могут только передавать личный опыт и знания, давать советы. При этом бизнес у обоих должен быть из разных сфер. "Когда ты начинаешь свой бизнес, то платишь за ошибки из своего кармана. Этот проект дает возможность наставляемому получить профессиональную оценку, увидеть болевые точки, наставнику - дать совет самому себе вначале пути", - сказал Демьянов.

Такую поддержку уже успела получить пара, открывшая свою точку по приготовлению суши. Люди хотели начать семейный бизнес и это решение было скорее эмоциональным, без четкого плана.

"Их наставник, предприниматель, занимающийся производством изделий из дерева, помогает им наладить дело, расписать стратегический план на пять лет", - рассказал Демьянов.

Владелец сети салонов красоты в Хабаровске взяла двух наставляемых, помогает предпринимательницам, открывшим развивающие центры для детей, найти свою целевую аудиторию. Финансовый консультант оказывает поддержку молодому предпринимателю, открывшему кофейню. Сейчас она работает в убыток, но у них уже выработан план по выводу организации в плюс. Сам Демьянов, у которого бизнес по продаже экзотических фруктов и овощей по России, также помогает начинающему в открытии первого в городе вегетарианского кафе. "У наставляемого есть точка по продаже продукции для вегетарианцев, ведем работу на масштабированием бизнеса, выстраиваем проект", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, в проект "Наставничество" необходимо вовлекать больше молодых предпринимателей. "Этот проект - живая школа бизнеса. Не теория, а практические советы, применимые к своему делу", - отметил Демьянов.

О нацпроекте

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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