{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новосибирские власти обеспечат к 2022 году сотовой связью 85 населенных пунктов

В них проживают более чем 26 тысяч человек

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Новосибирские власти планируют к 2022 году обеспечить сотовой связью 85 населенных пунктов региона с населением 26 тысяч жителей, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

"В рамках наших инициатив, которые организованы как региональные проекты, мы не заканчиваем программу развития телекоммуникации в сельской местности, и на период до конца 2021 года планируется большое подключение населенных пунктов к сотовой связи, а именно планируется обеспечить связью 85 населенных пунктов сельской местности, где не было сотовой связи вообще никакой и проживают более чем 26 тысяч жителей", - сказал Дюбанов.

Решить эту задачу власти рассчитывают через механизм государственно-частного партнерства. Таким образом, по его словам, благодаря федеральным и региональным проектам, в следующие два года число жителей, которое не имеет доступа к интернету и сотовой связи, снизится в два раза.

Кроме того, в 2019 году новосибирские власти завершают реализацию федерального проекта "Устранение цифрового неравенства", согласно которому 279 населенных пунктов с населением 250-500 жителей будут обеспечены скоростным интернетом. Еще в течение двух лет 137 поселений с населением более 500 жителей, не вошедшие в нацпроект, будут также обеспечены высокоскоростным интернетом.

Нацпроект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется направить свыше 1,634 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Омские лесхозы в 2020 году получат более 20 единиц новой техники
Планируется приобрести более 20 единиц крупной лесопожарной техники
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС