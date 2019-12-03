Новосибирские власти обеспечат к 2022 году сотовой связью 85 населенных пунктов

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Новосибирские власти планируют к 2022 году обеспечить сотовой связью 85 населенных пунктов региона с населением 26 тысяч жителей, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

"В рамках наших инициатив, которые организованы как региональные проекты, мы не заканчиваем программу развития телекоммуникации в сельской местности, и на период до конца 2021 года планируется большое подключение населенных пунктов к сотовой связи, а именно планируется обеспечить связью 85 населенных пунктов сельской местности, где не было сотовой связи вообще никакой и проживают более чем 26 тысяч жителей", - сказал Дюбанов.

Решить эту задачу власти рассчитывают через механизм государственно-частного партнерства. Таким образом, по его словам, благодаря федеральным и региональным проектам, в следующие два года число жителей, которое не имеет доступа к интернету и сотовой связи, снизится в два раза.

Кроме того, в 2019 году новосибирские власти завершают реализацию федерального проекта "Устранение цифрового неравенства", согласно которому 279 населенных пунктов с населением 250-500 жителей будут обеспечены скоростным интернетом. Еще в течение двух лет 137 поселений с населением более 500 жителей, не вошедшие в нацпроект, будут также обеспечены высокоскоростным интернетом.

Нацпроект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется направить свыше 1,634 трлн рублей.