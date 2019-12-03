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Минздрав не исключил, что платные услуги для иностранцев будут дороже, чем для россиян

Объем экспорта медицинских услуг к 2024 году должен достичь $1 млрд по нацпроекту "Здравоохранение"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Вопрос о разнице стоимости платных медицинских услуг для россиян и иностранцев прорабатывается с финансистами, сообщил во вторник журналистам замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай на Национальном конгрессе по экспорту медуслуг.

"Этот вопрос прорабатывается вместе с финансистами, но мы исходим из того, что любое регулирование должно быть таким, чтобы создавать преференции для российских граждан", - сказал Салагай.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" объем экспорта медицинских услуг к 2024 году должен достичь $1 млрд. Всего в нацпроект входят восемь федеральных проектов по различным направлениям. Основные его задачи: улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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