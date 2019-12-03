Около 130 км нижегородских дорог отремонтируют с применением бережливых технологий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Около 130 км автомобильных дорог в Нижегородской области в 2020 году отремонтируют с применением бережливых технологий, сообщил во вторник журналистам глава региона Глеб Никитин.

"Одно из требований нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - увеличение доли контрактов, по которым ремонт дорог ведется с использованием новых бережливых технологий. Около 130 км дорог в Нижегородской области в 2020 году планируется отремонтировать по новым технологиям", - сказал Никитин.

Глава региона уточнил, что одна из таких ресурсосберегающих технологий - холодная регенерация (ресайклинг). Ее суть заключается в использовании старого измельченного асфальтобетонного покрытия с добавлением битумной эмульсии или цемента.

"За счет этого технология и экономична, и экологична, и сокращает сроки ремонта. В этом году по этой технологии было отремонтировано 18 дорог протяженностью более 130 км в Ардатовском, Арзамасском, Дивеевском, Дальнеконстантиновском, Кулебакском, Павловском, Лысковском, Тоншаевском и Шатковском районах", - утончил Никитин.

По его словам, применение новых методов асфальтирования позволило снизить стоимость ремонта 1 км дороги на 17% по сравнению с 2017 годом.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено более 440 млрд рублей.