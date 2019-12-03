В Туле разработали "умную" систему управления освещением для заводов и улиц

ТУЛА, 3 декабря. /ТАСС/. Инновационную систему управления освещением в заводских цехах, складских комплексах, торговых зданий и на улицах представили во вторник в Туле на региональной научно-практической выставке "Изобретатель и рационализатор - 2019". Система позволяет снизить затраты электроэнергии на 80%, сообщил ТАСС один из авторов проекта, инженер молодежной исследовательской лаборатории Тульского госуниверситета Евгений Юрасов.

По его словам, это прототип, модель системы энергосбережения, которая отличается от системы "Умный дом" тем, что предполагается его применение "на больших территориях - в зданиях, комплексах зданий". "Задача заключается в том, чтобы поставить много модулей, которые будут измерять энергопотребление, управлять лампами - сделать огромную сенсорную сеть и управлять ей централизованно с помощью программы в компьютере. Система собирает информацию обо всех движениях на подконтрольной территории и сама принимает решение, какие лампочки ей включать", - сказал Юрасов.

Разработка может применяться в складских, торговых, учебных помещениях, цехах предприятий, для освещения улиц. Созданы модели сети с проводным и беспроводным подключением датчиков, они могут контролировать до 800 ламп - датчики "сами друг с другом скоординируются, сами выстроят маршруты, по которым будут передавать пакеты [данных]", отметил Юрасов. Он добавил, что по расчетам лаборатории использование системы позволяет сэкономить до 80% электроэнергии.

Тестирование разработки сейчас проходит на базе одной из частных компаний в Израиле. "Там нам предоставили огромный склад, мы на нем тестируем наши решение - программные, электронные", - добавил он.

Региональная научно-практическая выставка "Изобретатель и рационализатор - 2019" организована правительством региона в рамках национального проекта "Наука" при поддержке регионального научного центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук, областного отделения Союза машиностроителей России, Союзом научных инженерных и общественных объединений Тульской области. "Сегодняшняя выставка дает возможность молодежи не только показать свои разработки, услышать мнения коллег, но и встретиться с изобретателями, которые долгие годы работают в этой стезе", - отметил заместитель министра промышленности и науки региона Олег Федосов.

В выставке приняли участие около 80 представителей промышленных предприятий, научно-исследовательских и проектных организаций, вузов, колледжей и училищ Тульской области. Среди проектов - модели аэросаней, компьютеризированного робота-пылесоса, прибора для измерения магнитных полей и другие разработки.