Госинформсистему обращения с опасными отходами в 2020 году запустят в пилотных регионах РФ

КИРОВ, 3 декабря. /ТАСС/. Единую государственную информационную систему (ГИС) обращения с опасными отходами начнут внедрять в пилотном режиме в ряде регионов России в третьем квартале 2020 года. Об этом во вторник сообщил журналистам первый заместитель генерального директора по развитию федерального оператора по обращению с отходами I-II классов опасности - "РосРАО" Максим Корольков в ходе всероссийского форума "Утилизация и рециклинг отходов производства и потребления", который проходит в Кирове.

По данным "РосРАО", ежегодно в России образуется примерно 400 тыс. тонн опасных отходов, при этом мощности для их переработки позволяют обезвредить только 1,5% из них. Одной из целей нацпроекта "Экология" является создание системы по обращению с опасными отходами, включая строительство к 2024 году семи заводов по обработке и обезвреживанию отходов и создание до 30 сентября 2021 года единой государственной информационной системы учета и контроля за обращением отходов I-II классов.

"Мы запланировали эту систему внедрять с третьего квартала 2020 года в Татарстане и ряде других регионов, и, надеюсь, в Кировской области. Я очень рассчитываю, что все регионы в 2020 году подключатся к этому пилоту, чтобы у нас была возможность осознать нюансы в каждом субъекте, понять, как работают предприятия в этой системе, как работают переработчики, и учесть это до того, как мы введем систему в эксплуатацию", - сказал Корольков, уточнив, что в пилотном режиме к ГИС будут подключаться добросовестные участники рынка в добровольном режиме.

Исполнителем создания ГИС всей цепочки обращения с опасными отходами в России по итогам открытого конкурса выбрана компания "Большая тройка". Предстоит создать безопасную систему управления всей цепочкой - от образования отходов до их переработки во вторичную продукцию. При построении новой системы будут перепроверены и обновлены данные об участниках рынка и объемах образования отходов.

"С 2022 года у образователей отходов остаются две возможности по обращению с отходами I-II классов: либо они самостоятельно их перерабатывают, либо передают федеральному оператору. Федеральный оператор целиком отвечает за весь жизненный цикл [отходов], для этого создается государственная информационная система, это автоматизированная перекрестная проверка того, сколько должно было образоваться [отходов], в каком виде образовалось, когда передано, кто переработал", - сказал Корольков.

На основе этих данных планируется строить прогнозы, улучшать транспортировку и переработку. Система позволит выявлять нарушения, учитывать опасные отходы и контролировать их движение в режиме реального времени, а также моделировать наилучшее размещение инфраструктуры. Отдельный модуль позволит вести договорную работу. Данные системы позволят сформировать федеральную схему обращения с отходами I-II классов.

Опасные отходы в России

К отходам I-II классов относятся смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот (отходы металлургических, обрабатывающих, машиностроительных отраслей), ртутьсодержащие отходы (ртутные лампы и градусники, а также промышленные отходы, содержащие ртуть); сточные отходы промпредприятий, органические отходы, смешанные и комбинированные органические и неорганические отходы. К отходам I категории относят те, ущерб от которых для природы невосполним. Ко II классу причисляют отходы, ущерб от которых восполняется не менее 30-40 лет.

Общий объем финансирования федерального проекта "Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I-II классов опасности" на период 2019-2024 гг. составляет более 36 млрд рублей.

О форуме

Первый Всероссийский форум "Утилизация и рециклинг отходов производства и потребления" проходит в Кирове 2-5 декабря. В форуме принимают участие представители органов власти и предприятий, ученые из Москвы, Саратова, Ижевска, Кургана, Ростова на Дону, Сыктывкара, Тулы, Уфы, Кирова.