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Футбол в России

Минспорт выделит на развитие футбольной инфраструктуры 27 млрд рублей

Министр спорта Павел Колобков сообщил, что эти средства пойдут на создание футбольных манежей, полей с освещением и подогревом, а также на обучение тренеров и проведение соревнований
Министр спорта РФ Павел Колобков Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта РФ в рамках программы "Спорт - норма жизни" выделит на развитие футбольной инфраструктуры 27 млрд рублей. Об этом в среду на пресс-конференции рассказал министр спорта Павел Колобков.

Пресс-конференция приурочена к проведению совместной акции Министерства спорта РФ и Российской премьер-лиги, направленной на продвижение федерального проекта "Спорт - норма жизни".

"Проект включает в себя несколько уровней - создание инфраструктуры для занятия массовым спортом, развитие футбола и развитие хоккея. К 2024 году 27 миллиардов рублей пойдут на создание футбольных манежей, полей с освещением и подогревом. Также средства пойдут на обучение тренеров и проведение соревнований", - сказал Колобков.

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение квалификации работников спорта.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Российский футболРоссияКолобков, Павел Анатольевич
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