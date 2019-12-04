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Современные мастерские по стандартам WorldSkills открылись в Архангельске

На оборудование мастерских из федерального бюджета направили 6,66 млн рублей, из областного - 700 тыс. рублей, а софинансирование колледжа составило 480 тыс. рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 4 декабря. Архангельский торгово-экономический колледж в среду открыл пять современных мастерских по стандартам WorldSkills: по администрированию отелей, парикмахерскому искусству, поварскому делу, кондитерскому делу и интернет-маркетингу. Как рассказала ТАСС заместитель директора колледжа по учебно-производственной работе Ирина Федорова, площадками смогут пользоваться не только учащиеся этого учебного заведения, но и других образовательных учреждений региона.

"Все мастерские оборудованы в соответствии с требованиями WorldSkills. Они могут быть использованы для проведения учебной практики, практических занятий, демонстрационного экзамена, проведения региональных чемпионатов WorldSkills. Мастерскими смогут пользоваться все студенты Архангельской области, уже заключено семь договоров с другими образовательными организациями на освоение образовательной программы на площадке нашего колледжа", - сказала Федорова.

Всего создано более 50 рабочих мест, для которых приобрели более 400 единиц оборудования. Например, площадка по администрированию отелей сделана как настоящая стойка администратора в гостинице. "То есть это ресепшн с зоной отдыха для приехавших клиентов. Полностью сделано все, например, кассовый аппарат, что в соответствии с требованиями должно быть", - пояснила собеседница агентства.

Сегодня в мастерской по поварскому делу проходит отборочный тур регионального чемпионата. "Это целая мастерская с организованными рабочими местами, причем очень современными, некоторых видов оборудования до этого даже не было в Архангельской области", - добавила она.

На оборудование мастерских из федерального бюджета было выделено 6,66 млн рублей, из областного - 700 тыс. рублей, софинансирование колледжа составило 480 тыс. рублей.

Колледж получил грант из федерального бюджета в рамках программы господдержки создания современной материально-технической базы профессиональных образовательных учреждений. Она осуществляется по федеральному проекту "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование".

WorldSkills

Архангельская область присоединилась к движению WorldSkills в мае 2016 года. WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала 60-м членом международной организации WorldSkills International в 2012 году.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
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