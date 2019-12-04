В Нижегородской области открылся крупнейший в России завод по переработке вторсырья

ТАСС, 4 декабря. Самый крупный в России завод по переработке вторичных полимеров "Фантастик пластик" открылся в среду в Нижнем Новгороде в рамках реализации нацпроекта "Экология". Об этом сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Завод является крупнейшим по мощности в России и позволяет обеспечить самое высокое качество конечного продукта из всех существующих в России. Его мощность позволяет переработать весь нижегородский пластик и даже больше", - отметил Никитин.

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области, завод займется обработкой и утилизацией полиэтилена и ПЭТ-бутылок. Из них будут производить материалы, которые позволят затем вновь создавать изделия из пластика.

Предприятие способно переработать 20 тыс. т отходов полимеров в год. На заводе создали линию по переработке ПЭТ мощностью 1500 кг/час, а также линию по переработке полиэтилена высокого и низкого давления мощностью 700 кг/ час.

"На полную мощность планируем выйти в первом квартале 2020 года. Объем инвестиций в проект составил порядка 759 млн рублей", - цитирует пресс-служба генерального директора завода "Фантастик пластик" Сергея Халевского.

Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года и включает подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с ТКО", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта планируется направить 4,041 трлн рублей.

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