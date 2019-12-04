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Голикова сообщила, что волонтеры смогут участвовать в социальных нацпроектах с 2020 года

Речь идет о нацпроектах "Образование", "Здравоохранение" и "Демография"

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство представит каталог мероприятий и возможностей, в которых смогут принимать участие волонтеры, для социальных национальных проектов "Образование", "Здравоохранение" и "Демография" к началу 2020 года. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе дискуссии "Роль НКО и волонтеров в реализации национальных проектов" на Международном форуме добровольцев в Сочи.

"Образование", "Здравоохранение", "Демография" - вот эти три проекта, я думаю, что мы сможем к началу следующего года такой каталог наших возможностей и мероприятий предоставить", - сказала она.

О форуме

Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, он приурочен к Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Мероприятие объединяет более 7,5 тыс. участников из России и зарубежных стран. В рамках форума состоится церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019". В этом году грантовый фонд составил 45 млн рублей, что в три раза больше, чем в прошлом.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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