{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ингушетии в рамках нацпроекта за 2019 год благоустроили 33 общественные территории

Назрановский район выполнил все работы досрочно и показал таким образом самый лучший результат

МАГАС, 4 декабря. /ТАСС/. Муниципалитеты Ингушетии в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" за 2019 год благоустроили 33 общественные территории, это скверы, парки, дворы многоквартирных домов и улицы, сообщила пресс-служба регионального Минстроя.

"Шесть муниципалитетов уже завершили все работы на 2019 год по благоустройству 33 общественных территорий в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Назрановский район показал самый лучший результат, поскольку выполнил все работы досрочно, а второе место поделили города Сунжа и Назрань. В рамках проекта в данных муниципалитетах было благоустроенно 12 территорий, это скверы, парки, улицы, и дворы многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Как утонили в пресс-службе, до конца года в регионе будет благоустроено еще 15 территорий, это в том числе и строительство парка в Магасе с вертолетной площадкой и прудом.

"В 2019 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Ингушетии в общем должны быть благоустроены 48 общественных территорий в 9 муниципальных образованиях. Общий объем финансирования проекта составляет 147,497 млн рублей", - уточняют в ведомстве.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны - одна из задач нацпроекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". В его рамках запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
Реклама на ТАСС
Не коммерческий, а душевный сектор. Как волонтерство становится новым социальным лифтом
Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко отметил, что в этом году в волонтерскую деятельность в России было вовлечено порядка 15 млн человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС