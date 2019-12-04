В Ингушетии в рамках нацпроекта за 2019 год благоустроили 33 общественные территории

МАГАС, 4 декабря. /ТАСС/. Муниципалитеты Ингушетии в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" за 2019 год благоустроили 33 общественные территории, это скверы, парки, дворы многоквартирных домов и улицы, сообщила пресс-служба регионального Минстроя.

"Шесть муниципалитетов уже завершили все работы на 2019 год по благоустройству 33 общественных территорий в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Назрановский район показал самый лучший результат, поскольку выполнил все работы досрочно, а второе место поделили города Сунжа и Назрань. В рамках проекта в данных муниципалитетах было благоустроенно 12 территорий, это скверы, парки, улицы, и дворы многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Как утонили в пресс-службе, до конца года в регионе будет благоустроено еще 15 территорий, это в том числе и строительство парка в Магасе с вертолетной площадкой и прудом.

"В 2019 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Ингушетии в общем должны быть благоустроены 48 общественных территорий в 9 муниципальных образованиях. Общий объем финансирования проекта составляет 147,497 млн рублей", - уточняют в ведомстве.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны - одна из задач нацпроекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". В его рамках запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды.