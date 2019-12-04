"Известия": "Роснано" создаст фонд по развитию цифровой экономики за 20 млрд рублей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Фонд проектов цифровой экономики появится в России под управлением группы "Роснано" для поддержки высокотехнологичных предприятий. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо главы компании Анатолия Чубайса министру экономического развития Максиму Орешкину.

Отмечается, что на создание новой организации из бюджета будет выделено 20 млрд рублей, такое решение было принято на совещании у вице-премьера Максима Акимова. В компании "Роснано" изданию рассказали, что фонд будет предоставлять средства на цели коммерциализации и масштабирования проектов по развитию сквозных технологий в рамках национальной программы "Цифровая экономика", таких как блокчейн, искусственный интеллект, робототехника, виртуальная и дополненная реальности, а также нейро-, квантовые и новые производственные технологии.

Как следует из письма Чубайса, фонд планирует также финансировать проекты малого и среднего предпринимательства (МСП), в связи с чем глава "Роснано" выдвинул инициативу о выделении компании дополнительных 1,5 млрд рублей на отдельный фонд, который будет инвестировать только в малые технологичные фирмы.

Согласно планам компании, фонд будет инвестировать в каждое мероприятие от 100 млн до 3 млрд рублей, а его объем достигнет 60 млрд рублей, при этом до 40 млрд составят внебюджетные средства, пишет газета, ссылаясь на данные из презентации "Роснано" по поддержке высокотехнологичных компаний, направленной в Минэкономразвития. Отмечается, что на эти средства фонд сможет поддержать до 80 перспективных компаний в сфере сквозных цифровых технологий и создать до 5,8 тыс. рабочих мест к 2024 году. Из расчетов "Роснано" следует, что объем экспорта портфельных компаний фонда составит 2,4 млрд рублей. Планируется, что первые инвестиции организация осуществит во втором квартале 2020 года, а вложения в МСП отдельный фонд может начать в третьем квартале этого же года, наметив инвестировать за пять лет от 150 млн до 500 млн рублей в 40 компаний.

Как указывается в презентации "Роснано", на поддержку смогут рассчитывать малые компании, работающие в высокотехнологичных отраслях, таких как информационные технологии, биотехнологии, робототехника, станкостроение, фармацевтика. При этом фирмы должны использовать инновационные подходы, которые позволят вывести на рынок новый продукт. По данным газеты, в потенциальный список таких предприятий вошли 73 малые фирмы, среди которых компании по обработке отходов и лома черных металлов, производству лекарственных препаратов, созданию и использованию баз данных и другие.

При этом представители бизнеса скептически относятся к подобной инициативе. Как сообщил изданию президент "Опоры России" Александр Калинин, прежде чем создавать новый фонд, необходимо разобраться, чем он будет отличаться от уже существующих. По данным газеты, у "Роснано" на данный момент есть семь инвестфондов совокупным объемом более 100 млрд рублей. В свою очередь сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян выразил изданию мнение, что в России деятельность ряда государственных институтов в сфере поддержки технологий уже охватывает и сектор МСП, и, возможно, стоит докапитализировать один из имеющихся фондов, а не создавать новый.

АО "Роснано"

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий", основанной в 2007 году. При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий.

В настоящее время группа "Роснано", которая включает АО "Роснано", ООО "УК "Роснано" и ФИОП, является частью системы российских институтов инновационного развития и инвестирует преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и продаж.