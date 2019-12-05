В Бурятии доля охвата населения диспансеризацией увеличилась на 10%

УЛАН-УДЭ, 5 декабря. /ТАСС/. Количество жителей Бурятии, прошедших диспансеризацию в 2019 году, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 10%. Об этом сообщили ТАСС в четверг в республиканском министерстве здравоохранения.

"В 2018 году количество граждан, прошедших диспансеризацию, составило около 107,9 тыс. человек. По итогам 10 месяцев 2019 года полностью завершили диспансеризацию порядка 119 тыс. человек", - сообщили в Минздраве.

Как пояснила ТАСС замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева, это связано с изменением порядка диспансеризации и профосмотров. "Расширен второй этап, то есть включен осмотр узкими специалистами: если заподозрена какая-то патология, человека направляют для более полного обследования. Кроме того, профосмотр, диспансеризацию можно теперь пройти и в вечернее время, до 20:00, кабинеты профилактики работают по субботам, чего раньше не было", - сказала замминистра.

Она добавила, что увеличилась доля охвата молодых людей - людей в трудоспособном возрасте. "Здесь, конечно, надо отметить, что работодатели понимают важность вопроса, идут навстречу и отпускают работников для прохождения диспансеризации, - отметила Бухольцева. - Раньше все-таки диспансеризацию больше проходили люди более зрелого возраста".

Большую роль, сказала замминистра, играет начавшийся активный процесс оснащения медучреждений новым диагностическим оборудованием в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и на средства единой дальневосточной субсидии. "Во все центральные районные больницы в республике в этом году почти на 1 млрд рублей поступили аппараты УЗИ и рентген-аппараты <...> Все это, безусловно, способствует выявлению заболеваний на ранних стадиях", - отметила заместитель министра здравоохранения Бурятии.

Чаще всего во время диспансеризации врачи выявляют у жителей Бурятии сердечно-сосудистые заболевания (79% от впервые выявленных хронических неинфекционных заболеваний), а также сахарный диабет, онкологические заболевания, хронические заболевания легких. "Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование проведено более 18,5 тыс. обратившимся в рамках диспансеризации. Для оказания специализированной и высокотехнологичной медпомощи направлено свыше 2,2 тыс. человек", - уточнили в Минздраве республики.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.