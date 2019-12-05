Филиал РГИСИ откроется во Владивостоке в 2024 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. Владивостокский филиал Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) откроется в 2024 году, сообщила в четверг журналистам первый проректор вуза по развитию Анна Кучерова.

В марте президент РФ Владимир Путин поручил открыть новые культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Правительству и властям регионов нужно обеспечить начало их работы к 31 декабря 2023 года. Создание комплексов является одним из приоритетных направлений нацпроекта "Культура". Владивостокский комплекс разместится на вершине одной из городских сопок - Орлиное гнездо, где должен открыться филиал РГИСИ.

"Мы хотим открыть театральную школу, которая соединит в себе базу по подготовке технологов в сфере театрального искусства, которая сейчас существует в институте, и лучший опыт по подготовке специалистов в сфере современных мультимедиа. Сам институт откроется в 2024 году, откроется на прекрасной площадке культурно-образовательного и музейного комплекса", - сказала Кучерова.

По ее словам, школа театрального и музыкального искусства во Владивостоке будет рассчитана на 300 студентов. Это общая вместимость всех курсов вуза. При этом, кроме высшего образования, РГИСИ намерен реализовать во Владивостоке и программы среднего-специального образования. Несмотря на наличие в городе другого высшего художественного учебного заведения - Дальневосточного государственного института искусств - конкурировать с ним филиал не будет.

"У нас с институтом искусств во Владивостоке вообще нет практически пересекающихся специальностей. Мы с самого начала поставили себе задачу не конкурировать в сфере образования. Мы пока не ставим в своих планах в новой школе готовить актеров ни музыкального, ни драматического театра, мы делаем упор на технологов", - отметила проректор.