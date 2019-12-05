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Объем экспорта рыбы из Приморского края за рубеж составит $1,5 млрд к концу года

В этом году приморские рыбаки уже выловили около 720 тыс. тонн рыбы и морепродуктов
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. Объем экспорта за рубеж рыбы и морских биоресурсов, добытых в Приморском крае, по итогам текущего года составит $1,5 млрд. Об этом сообщил в четверг региональный департамент рыбного хозяйства.

"В этом году по региональному проекту "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" экспорт рыбы должен составить $1,5 млрд", - сказали в департаменте, уточнив, что именно на рыбопромышленный комплекс приходится основная доля всего краевого экспорта.

Представитель департамента также сообщил, что за 11 месяцев этого года приморские рыбаки выловили почти 720 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, что на 5,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Основная масса добычи пришлась на минтай - 462 тыс. тонн. "Также выловлено 80 тыс. тонн сельди, почти 48 тыс. тонн иваси, более 18,5 тыс. тонн трески и 7,3 тыс. тонн камбалы", - добавили в департаменте. Кроме того, приморские рыбаки добыли более 25 тыс. тонн кальмара и 3,8 тыс. тонн креветки.

В Приморском крае действует государственная программа развития рыбохозяйственного комплекса, рассчитанная на период до 2020 года. Она, в том числе, содержит меры по расширению производства и реализации местной рыбной и морепродуктов с целью увеличения их экспорта как в другие регионы страны, так и за рубеж.

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Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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