В Новосибирске по нацпроекту отремонтируют здание театра кукол, которому более 100 лет

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Новосибирские власти в рамках нацпроекта "Культура" проведут капитальный ремонт здания Новосибирского областного театра кукол, построенного более ста лет назад и имеющего статус регионального памятника архитектуры. Об этом в четверг сообщил замминистра культуры региона Евгений Сазонов.

"В рамках нацпроекта "Культура" у нас в ближайшие годы планируется капитальный ремонт театра кукол", - пояснил Сазонов, не уточнив сроков реконструкции.

Театр кукол располагается в здании 1909-1912 годов постройки, первоначально в нем размещалось Городское начальное училище. Здание, которое было спроектировано известным сибирским архитектором Андреем Крячковым, имеет статус регионального памятника архитектуры.

Новосибирский областной театр кукол существует с 1933 года, в этом сезоне он празднует 85-летие. Ежегодно театр показывает порядка 700 спектаклей. В театре используются механика сцены, световое и звуковое оборудование, видеопроекция, создана доступная среда для зрителей с ограниченными возможностями. Как ТАСС ранее сообщал директор театра Юрий Горлатых, сейчас учреждению уже недостаточно площадей, и в 2023 году планируется построить новое здание, куда переедут швейный, бутафорский и столярный цеха, мастерская и другие производственные помещения. В нынешнем же здании планировалось расширить помещения для репетиционных залов.

Нацпроект "Культура" разработан в рамках реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", реализация которого началась 1 января 2019 года. Куратор нацпроекта - вице-премьер Ольга Голодец, руководитель - министр культуры Владимир Мединский.