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Власти Адыгеи с начала года направили 3 млрд рублей на реализацию нацпроектов

При этом в бюджет региона поступило 55 млрд рублей в качестве доходов, что на 11,8% больше показателей прошлого года

МАЙКОП, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Адыгеи за 11 месяцев 2019 года направили 3 млрд рублей на реализацию в регионе национальных проектов. Об этом сообщил в четверг глава республики Мурат Кумпилов на встрече с руководителем регионального управления Федерального казначейства Русланом Ченибом.

"По данным на 1 декабря, бюджетные расходы на эти цели составили 3 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 2,6 млрд рублей", - сказал он.

Кумпилов уточнил, что всего в этом году на реализацию в Адыгее восьми нацпроектов, в которых участвует республика, планируется направить 3,7 млрд рублей. По словам главы региона, все направления проектов нацелены на улучшение качества жизни граждан. "И нам важно, чтобы взаимодействие казначейства, контрольно-счетной палаты и других ревизионных органов обеспечивало должный контроль за расходованием бюджетных средств", - отметил он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики, Чениб в свою очередь отметил, что современные технологии проверки финансовой деятельности подотчетных организаций позволяют максимально исключить различного рода нарушения. Эти же методы применяются и при реализации нацпроектов. При этом, как уточнили в пресс-службе, по данным на 1 декабря, в качестве доходов в бюджет региона зачислено 55 млрд рублей, что на 11,8% больше аналогичного периода прошлого года.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгея
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