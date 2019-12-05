Центр опережающей профессиональной подготовки откроют в Петербурге в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Центр опережающей профессиональной подготовки по программе нацпроекта "Образование" откроют в Санкт-Петербурге в 2020 году. В городе уже работают 40 мастерских и две новые площадки для подготовки специалистов и студентов. Об этом на Всероссийской научно-практической конференции "Среднее профессиональное образование: практика и управление" сообщил начальник отдела комитета по образованию Санкт-Петербурга Владислав Фролов.

"В этом году комитет по образованию выиграл федеральный проект [нацпроекта "Образование"] на создание в 2020 году центра опережающей профессиональной подготовки. В Санкт-Петербурге будет создана учебно-методическая структура, деятельность которой распространится на все учреждения среднего профессионального образования Петербурга независимо от ведомственной принадлежности", - сказал Фролов, рассказывая о реализации нацпроекта "Образование" в Петербурге.

Центры опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) создаются на базе существующих профессиональных образовательных учреждений для подготовки кадров для ключевых отраслей экономики на уровне, соответствующем стандартам WorldSkills. Планируется, что ЦОПП смогут проводить обучение студентов и работающих специалистов по коротким программам профессиональной переподготовки, в том числе и по заказам работодателей. "Задачами центра станет изучение отраслевой потребности работодателей в кадрах, профессиональная ориентация, создание базы кадровых ресурсов и базы образовательных учреждений. Этот центр должен реализовывать программы по принципу конструирования компетенций", - пояснил представитель комитета.

По словам Фролова, с началом реализации нацпроекта в городе также заработали 40 мастерских опережающей подготовки, оснащенных оборудованием по приоритетным для региона компетенциям. В двух колледжах также открылись новые площадки в сфере легкой промышленности, металлообработки, робототехники и мехатроники. "В колледже петербургской моды создана академия моды и дизайна, в ней организовано три автоматизированные линии производства, которые могут управляться из единого операторского центра. Помимо современного конвейера, в этих мастерских размещено цифровое оборудование, например, для нанесения рисунка на ткань различными способами, включая печать", - рассказал он.

На площадке смогут обучать швей и закройщиков, технологов швейного производства, специалистов по цифровому дизайну костюмов и цифровой печати. В мастерских также будут вести подготовку команд студентов и школьников для региональных и национальных чемпионатов по системе WorldSkills. "На данном оборудовании будут проходить повышение квалификации и переподготовку примерно 150 человек взрослого населения, это работники предприятий, которые хотят расширить свой спектр компетенций, там же будет проходить профориентация для 1 тыс. школьников в течение года", - добавил Фролов.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года по 2024 год. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.