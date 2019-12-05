Около 1 млрд рублей выделят из бюджета на поддержку российских IT-проектов за рубежом

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Порядка 1 млрд рублей бюджетных средств планируется выделить в 2020-2024 годах на поддержку запуска российских IT-проектов за рубежом. Об этом на форуме "Глобальное технологическое лидерство" в Сочи заявил директор по направлению "Цифровые технологии" АНО "Цифровая экономика" Сергей Наквасин.

"Поддержка будет оказываться российским IT-проектам на запуск и акселерацию на зарубежных рынках. В ближайшее время предстоит уточнить запросы бизнеса. Предположительно, востребованными в плане продвижения на глобальном рынке в первую очередь будут цифровые сервисы, построенные на платформенных решениях. Мы планируем сделать цифровую витрину экспортных сервисов российских платформ", - отметил Наквасин, уточнив, что речь идет о выделении 1 млрд рублей на ближайшие четыре года.

Так, добавил он, это соответствует задаче, заявленной президентом РФ Владимиром Путиным в выступлении 15 ноября на саммите БРИКС, о продвижении российских IT-решений в странах - членах организации. Тогда Путин заявлял, что речь, в частности, идет об отечественных разработках в сфере электронного документооборота, поисковых систем, антивирусных программ, отвечающих самым высоким передовым требованиям к информационной безопасности.