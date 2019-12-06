Власти Забайкалья в 2020 году направят 2,2 млрд рублей на строительство соцобъектов

ЧИТА, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство Забайкалья планирует в 2020 году направить 2,2 млрд рублей на строительство социальных объектов - детских садов, домов культуры, жилых домов и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сообщил журналистам глава краевого Минстроя Алексей Гончаров.

"В 2020 году продолжится строительство уже начатых социальных объектов и начнутся новые стройки - это фельдшерско-акушерские пункты, детские сады, дома культуры. Средства на это в размере 2,2 млрд рублей заложены в проекте регионального бюджета на 2020 год", - сказал Гончаров на прошедшей в Чите пресс-конференции.

В 2020 году в регионе завершат строительство ФАПа в селе Сохондо, детского сада на 192 места в Чите, дома культуры в селе Цаган-Челутай. Кроме того, в Чите достроят первую за весь постсоветский период школу, которая рассчитана на 1,1 тыс. учеников.

"Продолжится возведение школы в поселке Баляга, которая должна быть сдана в 2021 году, будет идти и начавшаяся в этом году реконструкция краевого драматического театра, срок его ввода - 2022 год", - добавил министр.

Минстрой Забайкалья также рассчитывает, что в 2020 году в крае начнется возведение домов культуры в селах Смоленка, Линёво Озеро, Нерчинский Завод и Ушарбай, ФАПов в селах Илим, Багульник, Верхняя Хила и Шишкино, двух спортивных объектов и четырех домов для людей, которых переселяют из ветхого и аварийного жилья. "Рассматривается вопрос об увеличении числа строящихся ФАПов минимум на три, максимум - на восемь", - отметил Гончаров.

Строительство социальных объектов стало возможным прежде всего благодаря участию региона в реализации национальных проектов, а также плана социального развития центров экономического роста, который реализуют на средства так называемой дальневосточной субсидии.