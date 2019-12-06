Первую очередь жилья на Колыме планируют сдать в декабре 2020 года

ТАСС, 6 декабря. Власти Магаданской области планируют в декабре следующего года сдать в эксплуатацию первую очередь жилищного комплекса "Нагаевский", предназначенного для получателей льготной ипотеки под 2% годовых и переселенцев из аварийного жилья. Об этом в пятницу сообщил ТАСС ведущий эксперт министерства строительства, ЖКХ и энергетики региона Евгений Усачев.

"Ввод в эксплуатацию первой очереди из четырех многоквартирных домов жилищного комплекса "Нагаевский" планируется 20 декабря 2020 года", - сообщил собеседник агентства и уточнил, что в настоящее время уже определен подрядчик. На 2019 год за счет средств особой экономической зоны (ОЗС), действующей на территории региона, на эти цели выделено более 242 млн рублей. Первая очередь жилищного комплекса рассчитана на 10 тыс. кв. м.

По информации Усачева, в рамках строительства на первом этапе будут возводиться пятиэтажные жилые дома. Застройка сформирована в виде комплекса из четырех секций, каждая из которых представляет собой пятиэтажный жилой дом с подвалом, в котором будут размещены технические помещения, проведены инженерные сети и коммуникации. В одной секции разместятся 40 квартир - 22 однокомнатных, 8 двухкомнатных и 10 трехкомнатных. Первые этажи специально обустроят для удобства маломобильных граждан. Прилегающую территорию благоустроят по современным стандартам.

Новый жилой комплекс "Нагаевский" рассчитан для расселения колымчан из жилья, признанного аварийным. Но по поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова рассматривается возможность выделения части жилого фонда комплекса под реализацию программы льготной дальневосточной ипотеки под 2 процента годовых.

Ранее федеральные власти, в частности министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, выразили беспокойство по поводу того, что на Дальнем Востоке отмечается острая нехватка нового жилфонда. К примеру, в Магаданской области сейчас вообще отсутствует первичное жилье. Это во многом становится причиной нехватки кадров в регионах или высоких цен на квартиры в новостройках. В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в Магаданской области уже началось строительство многоквартирных домов в бухте Нагаева (Нагаевский жилой комплекс).

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

О льготной ипотеке

В сентябре президент России Владимир Путин поручил правительству России до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Льготная ипотека будет предоставляться во всех регионах Дальнего Востока, ей смогут воспользоваться молодые семьи и получатели участков по программе "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей включительно, срок выплат - до 20 лет. Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет.

К молодым семьям будут относиться те, в которых оба супруга не старше 35 лет (включительно), имеют гражданство РФ и состоят в зарегистрированном браке не менее года. При этом хотя бы один из них должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории субъекта ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18 лет, также смогут воспользоваться льготной ипотекой. --0--ома/шм