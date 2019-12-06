Семь нижегородских муниципалитетов получили хорошую оценку по реализации нацпроектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 декабря. /ТАСС/. Семь муниципалитетов Нижегородской области получили хорошую оценку за реализацию нацпроектов в 2019 году. Остальные районы представят итоги по исполнению до 20 декабря, сообщил в пятницу журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Первые семь районов региона уже получили оценки по исполнению нацпроектов. "Надлежащее" и "удовлетворительное" исполнение отметили в Володарском, Шарангском, Лукояновском, Воскресенском, Сергачском, Спасском и Варнавинском районах региона", - сказал Никитин.

По его словам, исполнение может быть признано "надлежащим", "удовлетворительным" или "неудовлетворительным", качество исполнения национального проекта признается неудовлетворительным при не достижении целевых показателей проекта или нарушении сроков ввода объектов без объективных причин и оснований

"Свою оценку получит каждый муниципалитет или городской округ. Если она окажется неудовлетворительной, то будут приняты самые жесткие решения, буду последовательным в этом вопросе, даже если самому будет некомфортно", - уточнил Никитин.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.