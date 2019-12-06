Подмосковье представило Минстрою данные для расчета индекса цифрового развития городов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области представили в Минстрой России информацию по 60 показателям цифровой трансформации городского хозяйства для расчета индекса "IQ городов", сообщила в пятницу пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

"Мингосуправления Московской области завершило внесение данных для расчета оценки уровня цифровизации городского хозяйства и внедрения решений "умного города" <…> Московская область в соответствии с запросом Минстроя России представила данные по 23 муниципалитетам. Это максимальное значение среди всех субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Индекс "IQ городов" рассчитают на основе совокупности показателей по 10 направлениям цифровой трансформации городского хозяйства. Среди них городское управление, инновации для городской среды, интеллектуальные системы общественной безопасности, инфраструктура сетей связи, умное жилищно-коммунальное хозяйство, умный городской транспорт, интеллектуальные системы экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат.

Минстрой рассчитывает представить первые данные индекса цифрового развития городов к концу года. Данные индекса будут использовать, в частности, для определения приоритетности финансирования проектов, реализуемых в рамках "Умного города".

Ведомственный проект Минстроя "Умный город" был запущен в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется по нацпрограмме "Цифровая экономика РФ" и нацпроекту "Жилье и городская среда". В проекте задействованы все населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей.

Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации этого проекта.