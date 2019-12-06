К проекту "Старшее поколение" в 2020 году присоединится 61 регион

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Участниками федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" в 2020 году станет еще 61 регион страны. Таким образом, их общее число достигнет 68, сообщила ТАСС в пятницу главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

"Вместо нынешних семи регионов [с 2020 года] у нас включается сразу 68 регионов. Они были подготовлены к этому в течение предыдущего года. В этих регионах созданы гериатрические кабинеты, отделения, прошли обучение врачи", - сказала Ткачева.

По ее словам, в 2020 году мероприятия нацпроекта позволят усилить внимание к вопросам вакцинации пожилых людей, а также проводить больше образовательных конференций, новыми темами которых станут недостаточность питания людей старшего возраста, профилактика переломов шейки бедра и восстановление после них.

Федеральный проект "Старшее поколение", входящий в нацпроект "Демография", предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так в стационарной и полустационарной форме.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.