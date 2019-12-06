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Создание "Большого университета" в Томске позволит увеличить ВВП России

Такое мнение озвучил губернатор региона Сергей Жвачкин на стратегической сессии, посвященной созданию университета, проект в скором времени будет представлен Владимиру Путину

ТОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Реализация проекта "Большой университет", который должен объединить все шесть вузов и академические институты Томска, позволит обеспечить рост валового внутреннего продукта РФ на 1%, заявил в пятницу губернатор региона Сергей Жвачкин.

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"Большой университет" Томска способен увеличить ВВП нашей страны на 1%. Это серьезная заявка на узнаваемость и вклад в развитие страны", - сказал он на стратегической сессии, посвященной созданию университета.

Он добавил, что представит проект президенту РФ Владимиру Путину. "По финансированию: впервые скажу, с чем пойду к президенту. Нам не надо просить источники финансирования. Кроме кампуса предстоит еще много чего сделать: менять улицы, строить кафе и так далее. Я попрошу, чтобы нам оставили небольшую часть денег, которые мы зарабатываем и перечисляем в виде налогов", - сказал Жвачкин.

Как отметил ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский, рост ВВП возможен за счет совместных прорывных разработок томских учреждений науки в сферах здравоохранения, новой химии, электроники и связи, материаловедения, биотехнологий и технологий добычи тудноизвлекаемых полезных ископаемых. Он уточнил, что по планам, составленным на сессии, в объединенных университетах Томска к 2035 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет вузов достигнет $1,5-2 млрд - больше, чем совокупный бюджет МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.

Ранее власти Томской области заявили о планах по интеграции всех шести вузов областного центра в единый "Большой университет". Этот проект позволит повысить шансы на победу в конкурсе по созданию в Томске одного из 15 российских научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Томский НОЦ будет направлен на экспорт образовательных услуг. Создание в РФ сети из 15 НОЦ является одной из задач нацпроекта "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Путин, Владимир ВладимировичЖвачкин, Сергей АнатольевичРоссияТомская область
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