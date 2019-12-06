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В Омской области за три года к интернету подключат более 1,7 тыс. соцобъектов

На эти цели в регионе направят 1,6 млрд рублей

ОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство Омской области за 2019-2021 годы в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" планирует подключить к интернету 1 тыс. 777 социально значимых объектов региона, сообщается на сайте областной администрации. Это позволит увеличить долю соцобъектов, обеспеченных широкополосным доступом к сети, до 89%.

"В рамках реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" в 2019-2021 годы к интернету планируется подключить 1 тыс. 777 социально значимых объектов Омска и Омской области. Около 89% из них находятся в районах региона, остальные - в городе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития региона ТАСС сообщили, что нацпроект позволит увеличить число подключенных к интернету соцобъектов с 20% (на конец 2018 года) до 88,62% (к концу 2021 года). В основном это общеобразовательные и медицинские учреждения, органы местного самоуправления. К интернету также подключат территориальные органы Росгвардии, государственной власти, пожарные посты и учреждения среднего профессионального образования.

"Всего на подключение соцобъектов будет выделено 1,6 млрд рублей", - добавил собеседник агентства. В 2019 году в сибирском регионе уже подключили 463 объектов. В 2020 году к ним добавятся еще 569 соцобъектов, в 2021 - 745.

"В работу назначаются те объекты, в которых доступ в интернет либо не отвечает уровню современных технологий, либо совсем отсутствует. Реализация мероприятий нацпроекта позволит обеспечить общеобразовательные школы и другие перечисленные объекты доступом в интернет на скорости 50 Мбит/с даже в самых отдаленных поселениях Омской области", - сказали в Минпроме.

Нацпроект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.

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