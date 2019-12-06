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Жители Тобольска будут проходить реабилитацию после инсульта на инновационных тренажерах

На приобретение оборудования по нацпроекту "Здравоохранение" в регионе потратили более 4,5 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Реабилитацию перенесших инсульт жителей Тобольска в Тюменской области будут проводить на роботизированных тренажерах, которые с помощью электростимуляции помогают восстановить крупную и мелкую моторику, а также потерянную координацию у пациентов. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба областного департамента здравоохранения.

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"В ходе реализации национального проекта "Здравоохранение" и регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" врачи сосудистого центра областной больницы №3 Тобольска (Тюменская область) получили инновационное оборудование для реабилитации пациентов после церебрального инсульта - два роботизированных тренажера с функциональной электростимуляцией для восстановления двигательных функций (крупной, мелкой моторики и координации). Терапия позволяет активизировать пациентов даже с выраженными двигательными нарушениями и значительно сокращает сроки реабилитации. Общая стоимость высокотехнологичных аппаратов составляет более 4,5 млн рублей", - говорится в тексте.

В сообщении уточняется, что благодаря новому оборудованию процесс восстановления пациентов идет быстрее, так как воздействие оказывается, как на мышцы, так и на головной мозг.

"Мы можем отследить, как пациент воспринимает задание, как он его может выполнять, получать задание от головного мозга к парализованным конечностям. На новом аппарате мы можем помогать пациенту: он не только механически выполняет упражнения, но если недостаточно силы мышц, то электростимуляция будет помогать сокращению мышц, улучшать движения пациента", - приводятся в сообщении слова заведующей первично сосудистым отделением Натальи Ковальчук.

Инсульт - острое нарушение кровообращения головного мозга. Инсульты находятся по частоте на втором месте после инфаркта миокарда. По данным Всероссийского центра профилактической медицины, на долю инсульта приходится 25% смертей среди мужчин и 39% - среди женщин. Только 13-15% пациентов полностью выздоравливают, остальные умирают или остаются инвалидами.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста в РФ (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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