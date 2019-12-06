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В Чечне открыли первые модельные библиотеки

Они включают зоны для творческих работ, залы для конференций и кинопоказов, а также отдельное пространство с WI-FI

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Открытие сразу трех современных модельных библиотек в рамках нацпроекта "Культура" состоялось в разных районах Чечни, говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры республики.

"В рамках национального проекта "Культура" в Грозном, Урус-Мартане и Аргуне были открыты первые в регионе модельные библиотеки, каждая из которых обладает зонами для творческих работ, для детей, залом для конференций и кинопоказов, а также отдельное пространство с WI-FI для работы с компьютерами. Библиотеки оснащены новой мебелью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что над созданием модельных библиотек работали и сами библиотечные сотрудники, которые разработали укомплектованные, многоотраслевые книжные фонды, оснащенные современным компьютерным оборудованием.

"В одном месте столько всего собрано: можно просто читать, встречаться с единомышленниками, путешествовать по интернету, посещать кинотеатр. Приятно, что так профессионально и грамотно был организован процесс создания новых библиотечных пространств, что в этом процессе непосредственное участие приняли сами библиотекари и воплотили здесь неожиданные и неповторимые идеи", - передает пресс-служба слова министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального бюджета - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.).

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