Эксперты предлагают выделить спорт в отдельный нацпроект в России

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край, 7 декабря. /ТАСС/. Спорт должен стать отдельным национальным проектом для более качественного развития этого направления в России. С таким предложением экспертная группа планирует выйти на руководство партии "Единая Россия", сообщил в субботу в рамках первого межрегионального инвестиционного форума "Белокуриха-2" депутат Госдумы, президент Союза биатлонистов России, олимпийский чемпион Владимир Драчев.

"От партии "Единая Россия" в генсовете создана группа по контролю нацпроектов - я в нее вхожу, ездим, смотрим по стране, как идут нацпроекты <...> Спорт <…> необходимо вывести в отдельный нацпроект, для развития спорта это была бы другая перспектива. Он входит как федеральный проект "Спорт - норма жизни" в нацпроект "Демография", где все переплетено <…> Это наше предложение, которое мы будем выносить, наверное, на генсовет, руководителю партии", - сказал Драчев.

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" входит в нацпроект "Демография" наряду с проектами "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья". Их общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

На первом межрегиональном инвестфоруме "Белокуриха-2" рассматриваются общие задачи взаимодействия предпринимателей и представителей структур управления от спорта, природоохраны, туризма и курортной сферы. В конференции участвуют делегации краевой исполнительной власти, Федерального агентства по туризму и Ассоциации стратегических инициатив, инвесторы из Москвы, Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Ключевая тема форума - развитие курорта "Белокуриха-2".