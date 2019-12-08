ОП РФ предлагает скорректировать нацпроект "Демография" для большей поддержки многодетных

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ предлагает скорректировать национальный проект "Демография" за счет увеличения мер поддержки многодетных семей. Соответствующая инициатива содержится в ежегодном докладе ОП о состоянии гражданского общества, который будет представлен в понедельник на пленарном заседании палаты.

В докладе, проект которого имеется в распоряжении ТАСС, ставится под сомнение возможность обеспечить устойчивый естественный прирост населения к 2024 году за счет предлагаемых в настоящее время мер. "С точки зрения Общественной палаты, необходим радикальный пересмотр демографической политики России. Проблема рождаемости должна стать одним из основных приоритетов для страны", - указывается в документе.

Общественники считают главным условием качественного изменения текущей ситуации "необходимость сконцентрировать внимание на многодетных семьях". Они поясняют, что в настоящее время "основной корпус (90% инвестиций) составляют меры поддержки первых и вторых детей", а поддержка рождения третьих и последующих детей - менее 10%, "в то время как в демографически успешных странах этот уровень выше 40%".

"В рамках национального проекта "Демография" необходимо разработать новый федеральный проект "Многодетная страна", в который включить меры поддержки многодетных семей, инициированные [президентом РФ Владимиром] Путиным в рамках президентского послания Федеральному собранию РФ от 22 февраля 2019 года, и дополнительные меры на основе успешной региональной и международной практики", - указывается в докладе. ОП рассчитывает, что "в этом важнейшем вопросе голос общественности будет услышан, и национальный проект "Демография" будет скорректирован для реализации главной задачи - устойчивого естественного роста численности населения страны".

Среди других мер в области демографической политики, предлагаемых палатой - введение гибкого отпуска по уходу за ребенком. Его внедрение "поможет учесть интересы работающей мамы": например, вместо нынешних полутора лет и 40% от зарплаты можно взять отпуск на девять месяцев и получать вдвое больше.

В ОП также приводят данные своего интернет-мониторинга, в котором на анонимных началах в августе - октябре 2019 года приняли участие более 10 тыс. человек из 83 субъектов РФ. Результаты опроса свидетельствуют, что даже существующие меры поддержки "недоступны значительной части семей с детьми", в основном из-за того, что "участники мониторинга не получают доступа к льготам вследствие отсутствия у них информации, либо не имеют на это прав в связи с необходимостью наличия статуса малоимущей семьи", отмечается в докладе. "В целом результаты мониторинга выявили серьезные пробелы в реализации демографической политики России, при этом от граждан поступило множество предложений по ее улучшению", - считают авторы исследования. Общественная палата готовит ряд предложений по внесению изменений в российское законодательство, необходимых, в том числе, для федерального закона о поддержке многодетных семей, который "при деятельном участии гражданского общества позволит существенно улучшить демографическую ситуацию в стране", резюмируется в докладе.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".

Общий бюджет на шесть лет составит 3,1 трлн рублей.