{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ОП РФ предлагает скорректировать нацпроект "Демография" для большей поддержки многодетных

Среди других мер в области демографической политики, предлагаемых палатой - введение гибкого отпуска по уходу за ребенком

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ предлагает скорректировать национальный проект "Демография" за счет увеличения мер поддержки многодетных семей. Соответствующая инициатива содержится в ежегодном докладе ОП о состоянии гражданского общества, который будет представлен в понедельник на пленарном заседании палаты.

В докладе, проект которого имеется в распоряжении ТАСС, ставится под сомнение возможность обеспечить устойчивый естественный прирост населения к 2024 году за счет предлагаемых в настоящее время мер. "С точки зрения Общественной палаты, необходим радикальный пересмотр демографической политики России. Проблема рождаемости должна стать одним из основных приоритетов для страны", - указывается в документе.

Общественники считают главным условием качественного изменения текущей ситуации "необходимость сконцентрировать внимание на многодетных семьях". Они поясняют, что в настоящее время "основной корпус (90% инвестиций) составляют меры поддержки первых и вторых детей", а поддержка рождения третьих и последующих детей - менее 10%, "в то время как в демографически успешных странах этот уровень выше 40%".

"В рамках национального проекта "Демография" необходимо разработать новый федеральный проект "Многодетная страна", в который включить меры поддержки многодетных семей, инициированные [президентом РФ Владимиром] Путиным в рамках президентского послания Федеральному собранию РФ от 22 февраля 2019 года, и дополнительные меры на основе успешной региональной и международной практики", - указывается в докладе. ОП рассчитывает, что "в этом важнейшем вопросе голос общественности будет услышан, и национальный проект "Демография" будет скорректирован для реализации главной задачи - устойчивого естественного роста численности населения страны".

Среди других мер в области демографической политики, предлагаемых палатой - введение гибкого отпуска по уходу за ребенком. Его внедрение "поможет учесть интересы работающей мамы": например, вместо нынешних полутора лет и 40% от зарплаты можно взять отпуск на девять месяцев и получать вдвое больше.

В ОП также приводят данные своего интернет-мониторинга, в котором на анонимных началах в августе - октябре 2019 года приняли участие более 10 тыс. человек из 83 субъектов РФ. Результаты опроса свидетельствуют, что даже существующие меры поддержки "недоступны значительной части семей с детьми", в основном из-за того, что "участники мониторинга не получают доступа к льготам вследствие отсутствия у них информации, либо не имеют на это прав в связи с необходимостью наличия статуса малоимущей семьи", отмечается в докладе. "В целом результаты мониторинга выявили серьезные пробелы в реализации демографической политики России, при этом от граждан поступило множество предложений по ее улучшению", - считают авторы исследования. Общественная палата готовит ряд предложений по внесению изменений в российское законодательство, необходимых, в том числе, для федерального закона о поддержке многодетных семей, который "при деятельном участии гражданского общества позволит существенно улучшить демографическую ситуацию в стране", резюмируется в докладе.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".

Общий бюджет на шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
В Ингушетии на рекультивируемых свалках будут выращивать зерновые и разобьют парк
Всего в рамках нацпроекта "Экология" власти рекультивируют четыре свалки площадью 52 га
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС