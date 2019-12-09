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В Приамурье более 600 жителей предпенсионного возраста освоили новые профессии

Обучение велось в 58 образовательных организациях области и было бесплатным

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Власти в Амурской области организовали в 2019 году обучение в образовательных учреждениях более 600 жителей региона предпенсионного возраста, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

В Приамурье в 2019 году на обучение людей предпенсионного возраста в рамках реализации программы "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" было предусмотрено более 22 млн рублей, из них более 21 млн - федеральные средства. Пройти обучение могли как лица, ищущие работу в центре занятости, так и работники, состоящие в трудовых отношениях, которым необходимо повысить квалификацию либо получить новую, чтобы продлить трудовую деятельность в связи с повышением пенсионного возраста. Им было предложено более 70 направлений подготовки: оператор ЭВМ, охранник, водитель, повар, кондитер, санитар, машинист, парикмахер и другие. Обучение проходило в 58 образовательных организациях области.

"Более 600 амурчан предпенсионного возраста освоили новые профессии. Бесплатные занятия для них провели образовательные учреждения в рамках нацпроекта "Демография", - говорится в сообщении. Как уточняется, 67 амурчан обучались дистанционно в образовательных учреждениях Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.

Как пояснила ТАСС начальник отдела профориентации и профессионального обучения регионального управления занятости населения Ирина Космач, дистанционное обучение людей предпенсионного возраста велось в образовательных учреждениях других регионов, так как гражданам была удобна именно эта форма - у кого-то не было свободного времени на посещение занятий, кому-то требовалось пройти обучение по конкретным программам в определенные сроки. В основном это касалось получения дополнительного образования специалистов по персоналу, в сфере закупок, строительного контроля, бухгалтеров и дизайнеров.

Она также добавила, что 27 человек из освоивших новые профессии на обучение направили работодатели. По словам Космач, в регионе в 2019 году освоены все средства, выделенные на обучение граждан предпенсионного возраста. "Граждане проявили активность по освоению новых квалификаций и компетенций. Это значит, что повысится их конкурентоспособность у нас на рынке труда, они будут заняты, востребованы, улучшится их положение в социуме, и, естественно, их благополучие", - отметила собеседница.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 гг., включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.

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