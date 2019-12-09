В Забайкалье парк машин скорой помощи увеличили за год в полтора раза

ЧИТА, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Забайкальского края в 2019 году в полтора раза увеличили парк автомобилей скорой медицинской помощи, сообщил в понедельник губернатор Александр Осипов, вручая ключи от 42 новых машин - заключительной партии, прибывшей в регион в этом году.

"В этом году мы в полтора раза увеличили парк [медицинских] автомобилей - с 200 до почти 300. Благодаря этому увеличилась оснащенность центральных районных больниц и, я надеюсь, повысилась доступность медицинских услуг", - сказал Осипов.

В 2019 году больницы в Забайкалье получили 96 новых машин скорой помощи. Предыдущие 54 автомобиля приобрели благодаря полученной регионом "дальневосточной субсидии". "Заключительная в этом году партия санитарного транспорта включает 42 машины, 40 из которых удалось получить благодаря распоряжению правительства РФ - это 20 автомобилей УАЗ, 18 "Газелей" и два реанимобиля Ford. Еще два внедорожника Mitsubishi удалось купить на сэкономленные ранее средства", - пояснили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Как уточнил министр здравоохранения края Валерий Кожевников, 40 автомобилей закуплены и поставлены в край федеральным правительством. На покупку же предыдущей партии из 54 машин краевые власти выделяли 146 млн рублей.

Новые машины предназначены для большинства центральных районных больниц Забайкальского края, регионального центра медицины катастроф и станции скорой медицинской помощи в Чите. Самое большое обновление произошло в больнице города Краснокаменске и в читинской скорой медицинской помощи - эти учреждения получили сразу по три новых автомобиля.

Как рассказал и.о. главврача Александровской центральной районной больницы Цырен Норбоев, в этом году больница получила уже третью машину. "Это стало возможным благодаря реализации в регионе национального проекта "Здравоохранение" и плана социального развития центров экономического роста", - сказал Норбоев.

О нацпроекте

Забайкальский край до 2021 года получит 3,6 млрд рублей на реализацию нацпроекта "Здравоохранение". Эти средства пойдут на развитие первичной медико-санитарной помощи, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, обеспечение медицинских организаций кадрами и создание единого цифрового контура. Кроме того, за счет дальневосточной субсидии в регионе проведут капитальный ремонт семи медицинских организаций, спроектируют туберкулезную и краевую детскую киническую больницу в Чите, построят 40 фельдшерско-акушерских пунктов, закупят медицинское оборудование и жилье для врачей.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает к 2024 году снижение смертности трудоспособного населения до 350 случаев на 100 тыс. населения, ликвидацию кадрового дефицита в системе первичной медпомощи, охват всех граждан профилактическими медосмотрами не реже раза в год.