Дворец творчества Чебоксар запустил три направления дополнительного образования для детей

ЧЕБОКСАРЫ, 9 декабря. /ТАСС/. Три образовательных направления для детей запустили во Дворце детского юношеского творчества города Чебоксар в рамках нацпроекта "Образование", сообщает в понедельник пресс-служба администрации города.

"Главная задача системы дополнительного образования - вовлечь максимальное количество детей и обеспечить доступность услуг, во Дворце детского юношеского творчества начали работу новые, современные кружки", - цитирует пресс-служба главы администрации города Алексея Ладыкова.

Для детей подготовили программы по образовательной робототехнике, художественной гимнастике и классическому танцу, а также занятия по грамматике английского языка, знакомство с культурой, традициями и обычаями стран изучаемого языка.

"В текущем году в Чебоксарах начала работать система дополнительного образования. На сегодняшний день производится отбор программ, которые соответствуют требованиям региональной политики. У каждого родителя есть возможность обучать своих детей в кружках совершенно бесплатно", - уточнила руководитель Центра мониторинга и развития образования Наталья Иванова, слова которой приводит пресс-служба.

Дворец детского юношеского творчества является многопрофильным образовательным учреждением допобразования детей. В настоящее время в учреждении обучается более 6,5 тыс. учащихся, работает 48 детских объединений из них 22 дополнительные общеобразовательные развивающие программы.