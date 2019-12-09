Медведев: реконструкция очистных сооружений в Бурятии идет недопустимо медленно

ГОРКИ, 9 декабря. /ТАСС/. Реконструкция очистных сооружений в Бурятии в рамках федерального проекта по сохранению озера Байкал идет недопустимо медленными темпами. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Не могу не сказать о федеральном проекте сохранения озера Байкал, который входит в проект "Экология". Он тоже находится в весьма непростом состоянии. Причина - реконструкция очистных сооружений, она идет очень медленно, недопустимо медленно на территории Бурятии", - сказал он.

Кроме того, до сих пор не разработана проектно-сметная документация, которая необходима для старта мероприятий по ликвидации ранее причиненного ущерба Байкальского ЦБК.

"Хочу тоже услышать, что сделано, с чем связана текущая ситуация и как скоро будет решен этот вопрос", - обратился глава правительства к участникам совещания.