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Медведев: реконструкция очистных сооружений в Бурятии идет недопустимо медленно

Премьер-министр добавил, что до сих пор не разработана проектно-сметная документация, необходимая для старта мероприятий по ликвидации ранее причиненного ущерба Байкальского ЦБК

ГОРКИ, 9 декабря. /ТАСС/. Реконструкция очистных сооружений в Бурятии в рамках федерального проекта по сохранению озера Байкал идет недопустимо медленными темпами. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Не могу не сказать о федеральном проекте сохранения озера Байкал, который входит в проект "Экология". Он тоже находится в весьма непростом состоянии. Причина - реконструкция очистных сооружений, она идет очень медленно, недопустимо медленно на территории Бурятии", - сказал он.

Кроме того, до сих пор не разработана проектно-сметная документация, которая необходима для старта мероприятий по ликвидации ранее причиненного ущерба Байкальского ЦБК.

"Хочу тоже услышать, что сделано, с чем связана текущая ситуация и как скоро будет решен этот вопрос", - обратился глава правительства к участникам совещания.

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Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияБурятия
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