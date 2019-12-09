Власти Алтайского края направят более 760 млн рублей на улучшение городской среды

БАРНАУЛ, 9 декабря. /ТАСС/. Объем средств, которые в Алтайском крае направят в 2020 году на проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", составит 766 млн рублей, 60 млн рублей из них будут софинансироваться регионом. Об этом журналистам в понедельник сообщил министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев.

"Для сохранения объемов финансирования по количеству дворовых территорий принято решение об увеличении объемов за счет краевого бюджета - 60 млн рублей к 706 млн, которые [будут] доведены на 2020 год [из федерального бюджета]. У нас будут [благоустроены] 42 общественных территории и 246 дворовых территорий. Заканчивается работа в муниципалитетах по выбору территорий, идет работа по проектно-сметным документациям, и мы ставим задачу, чтобы контракты были заключены уже к началу теплого периода", - сказал Гилев.

По словам руководителя профильного министерства региона, в этом году информацию об объеме средств по нацпроекту из федерального бюджета передали властям края уже в октябре. Это помогло раньше начать подготовку. Об объеме прошлого транша стало известно только весной 2019 года, и многие уличные строительные проекты удалось начать лишь в сентябре после проведения тендеров.

По итогам 2019 года в крае из 315 дворов и общественных территорий, запланированных в проекте, уже готовы 313. Оборудование для хоккейной площадки для Мамонтовского района пришло позднее, чем планировалось, вскоре его начнут монтировать. В Рубцовске подрядчик отказался от работ в сквере, из-за чего работы по этому проекту затянулись. По словам Гилева, оба объекта на контроле, будут завершены в ближайшее время.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны - одна из задач нацпроекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". В его рамках запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды, воплощение к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучение 2 тыс. специалистов.