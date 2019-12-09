{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Алтайского края направят более 760 млн рублей на улучшение городской среды

На эти деньги благоустроят 42 общественных и 246 дворовых территорий

БАРНАУЛ, 9 декабря. /ТАСС/. Объем средств, которые в Алтайском крае направят в 2020 году на проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", составит 766 млн рублей, 60 млн рублей из них будут софинансироваться регионом. Об этом журналистам в понедельник сообщил министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев.

"Для сохранения объемов финансирования по количеству дворовых территорий принято решение об увеличении объемов за счет краевого бюджета - 60 млн рублей к 706 млн, которые [будут] доведены на 2020 год [из федерального бюджета]. У нас будут [благоустроены] 42 общественных территории и 246 дворовых территорий. Заканчивается работа в муниципалитетах по выбору территорий, идет работа по проектно-сметным документациям, и мы ставим задачу, чтобы контракты были заключены уже к началу теплого периода", - сказал Гилев.

По словам руководителя профильного министерства региона, в этом году информацию об объеме средств по нацпроекту из федерального бюджета передали властям края уже в октябре. Это помогло раньше начать подготовку. Об объеме прошлого транша стало известно только весной 2019 года, и многие уличные строительные проекты удалось начать лишь в сентябре после проведения тендеров.

По итогам 2019 года в крае из 315 дворов и общественных территорий, запланированных в проекте, уже готовы 313. Оборудование для хоккейной площадки для Мамонтовского района пришло позднее, чем планировалось, вскоре его начнут монтировать. В Рубцовске подрядчик отказался от работ в сквере, из-за чего работы по этому проекту затянулись. По словам Гилева, оба объекта на контроле, будут завершены в ближайшее время.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны - одна из задач нацпроекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". В его рамках запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды, воплощение к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучение 2 тыс. специалистов.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияАлтайский край
Реклама на ТАСС
В Омской области снизили ставку по кредитам для предприятий малого и среднего бизнеса
Ставка по микрозаймам для предприятий снизилась до 6,5%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС