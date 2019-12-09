Нацпроект позволил обучить более 3 тыс. работников в Удмуртии

ИЖЕВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Обучение в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" в 2019 году прошли более 3 тыс. сотрудников предприятий Удмуртии, сообщил в понедельник во время образовательного республиканского форума "Управление эффективностью" председатель правительства региона Ярослав Семенов.

"В этом году Удмуртская Республика на профессиональное обучение работников получила 96 млн рублей. Эта сумма позволила нам обучить более 3 тыс. сотрудников, это почти 10% численности предприятий [участников нацпроекта]. Дорогие друзья, это очень хорошее начало", - сказал Семенов.

В пресс-службе главы и правительства республики уточнили, что большая часть средств по программе "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда", которая является частью нацпроекта, была направлена в регион из федерального бюджета, это 91,2 млн рублей, еще 4,8 млн рублей выделили из республиканской казны.

По словам Семенова, доступ к мероприятиям, проводимым в рамках нацпроекта, уже получили 29 предприятий республики, в том числе концерн "Калашников", Сарапульский электрогенераторный завод, транспортное предприятие ИПОПАТ, авиакомпания "Ижавиа", "Увадрев-холдинг" и Сарапульский радиозавод. По количеству компаний, вовлеченных в проект, достигнутое значение показателя превышает плановое почти вдвое.

"Очень многие предприятия у нас воспользовались различными мерами поддержки. Это и льготное финансирование, и промышленный консалтинг, и повышение производительности труда в той части, в которой мы говорим об обучении сотрудников", - добавил председатель правительства.

В понедельник в Удмуртии впервые стартовал образовательный форум предприятий-участников национального проекта по производительности труда "Управление эффективностью". Его целью является диалог с бизнесом, получение обратной связи от участников нацпроекта, знакомство с лучшими практиками.