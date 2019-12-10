В Хабаровске к 2023 году создадут комплекс переработки отходов

ХАБАРОВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Комплекс переработки отходов стоимостью 1,3 млрд рублей создадут в Хабаровске к 2023 году, сообщил во вторник журналистам министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин.

"Комплекс должен быть введен к концу 2022 года. Это серьезный объект, стоимость его порядка 1 млрд 300 млн рублей", - сказал он.

В понедельник 9 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал, что в Краснодарском и Хабаровском краях, Владимирской, Курганской, Саратовской, Ульяновской областях и в Еврейской автономной области реформа обращения с ТКО не начнется в срок, и потребовал от региональных властей объяснений. Хабаровский край намерен перейти на новую систему обращения с отходами с января 2020 года.

Комплекс намерена создать компания "Экотехнопарк "Восточный", головная компания которой реализует такие проекты по России. Тюрин пояснил, что по этому проекту будет подписано концессионное соглашение. Комплекс по сортировке 220 тыс. т отходов в год будет примыкать к мусороперегрузочной станции "Северная". "Будет выделяться до 50% полезной фракции восьми-девяти разных видов. Основное, что можно будет направить на вторичную переработку, это жесть, картон, полиэтилен, пластик, макулатура, а также фракции, позволяющие создать материалы для дорожного строительства и благоустройства", - сказал Тюрин. Также на этом комплексе может создаваться топливо по калорийности сравнимое с бурым углем. Эта линия будет установлена только в случае достижения договоренностей с цементными заводами, на которых может сжигаться такое топливо.

Министр сообщил, что в бюджете заложено около 90 млн рублей на проектирование еще трех объектов обработки в Комсомольске-на-Амуре, в Советско-Гаванском и Николаевском районах. Эти объекты помогут достичь показателей национального проекта "Экология", по которому доля отходов, направленных на обработку и сортировку к 2024 году должна достигать 60%, на утилизацию - 36%. "При оптимистичном прогнозе мы превысим показатели, доведем до 80% долю обработки отходов", - сказал Тюрин. Ранее во вторник он сообщал, что в 2019 году по нацпроекту Хабаровский край должен был направить на обработку 14% отходов, а на утилизацию - 7%, при этом к началу будущего года регион выйдет на 16% по обработке и на 9% по утилизации.