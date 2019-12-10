"Медиалогия" назвала нацпроекты, которые чаще всего упоминали СМИ в ноябре

ТАСС, 10 декабря. Нацпроекты "Демография" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стали самыми упоминаемыми в СМИ в ноябре. Количество сообщений по каждому из этих двух нацпроектов превысило 24,5 тыс. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

Количество сообщений о нацпроектах "Образование", "Здравоохранение", "Жилье и городская среда", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Культура" и "Экология" составило 12-18 тыс. Немногим менее 10 тыс. раз в СМИ упоминался нацпроект "Цифровая экономика". Нацпроекты по экспорту и производительности труда были отмечены в порядка 6 тыс. сообщений. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и нацпроект "Наука" упоминались немногим меньше, чем в 3 тыс. сообщений.

При этом нацпроекты "Демография" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стали самыми упоминаемыми во всех СМИ. На телевидении доля сообщений о дорожном нацпроекте составила 17% от общего числа сообщений о нацпроектах, в печатных СМИ - 15,1%, в электронных СМИ - 14,2%. Нацпроект по демографии занял долю 13,2% на телевидении, 18,7% в печати и 14,1% в интернете. По данным "Медиалогии", нацпроект "Наука" и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры оказались аутсайдерами по упоминаемости в СМИ во всех категориях: на телевидении сообщения о этих нацпроектах составили 1,6% и 0,9% соответственно, в печатных СМИ - 0,9% и 1,4%, в интернете - по 1,8%.

Регионы и темы

Наиболее упоминаемым регионом в контексте нацпроектов стала Москва, самостоятельно реализующая нацпроекты без финансирования из федерального бюджета. Регион упоминался почти в 9 тыс. сообщений. Наиболее интересными для СМИ были заявления мэра города Сергея Собянина о возможности сокращения в 1,5 раза сроков строительства больниц и поликлиник, завоевание Москвой первого места в рейтинге городов по уровню жизни, а также лидерство города по исполнению бюджетов на нацпроекты.

Второй по числу упоминаний стала Нижегородская область (7,8 тыс. сообщений). Журналисты рассказывали о том, что губернатор области Глеб Никитин поручил оценить итоги исполнения национальных проектов в 2019 году во всех районах и городах региона до середины декабря, о форуме "Мой бизнес" и об открытии центра поддержки и развития предпринимательства "Мой бизнес" в технопарке "Анкудиновка".

Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург, о котором было опубликовано 7,5 тыс. сообщений. Главными темами стали: переход вице-губернатора города Любови Совершаевой на работу в полпредство президента по СЗФО, где она будет курировать вопросы реализации нацпроектов; "серебро" Санкт-Петербурга в рейтинге городов по уровню жизни; вхождение города в топ-5 регионов по доле жителей, ведущих здоровый образ жизни.

В десятку регионов по упоминаемости в СМИ в контексте нацпроектов также вошли Краснодарский край, Тверская и Свердловская области, Татарстан, Башкортостан, Московская и Самарская области.

Месяцем ранее тройка регионов-лидеров выглядела иначе: на первом месте располагался Краснодарский край, на втором - Свердловская область, на третьем - Тюменская область.