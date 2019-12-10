Гордеев поручит Росрыболовству рассчитать оптимальный объем экспорта камчатской рыбы

ТАСС, 10 декабря. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручит Федеральному агентству по рыболовству (Росрыболовство) рассчитать оптимальный объем экспорта рыбы, добытой камчатскими рыбаками, а Минприроды РФ - учесть интересы жителей района Камчатки, на который расширится нацпарк "Командорский". Об этом во вторник сообщается на сайте правительства РФ после встречи Гордеева с губернатором Камчатки Владимиром Илюхиным.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" устанавливает для регионов целевые показатели экспортируемой продукции, которых регион должен достичь к 2024 году. Сейчас целевой показатель для Камчатского края, рассчитанный с учетом рекордных уловов и экспорта рыбы в последние годы, местные рыбаки называют недостижимым.

По мнению губернатора, камчатские рыбаки целиком и полностью зависят от подходов водных биологических ресурсов. Объемы прошедших двух-трех лет были рекордными, но ориентироваться на них и брать за основу, было бы не совсем корректно, считает он. Гордеев согласился с доводами главы региона. "Соответствующее поручение будет дано Росрыболовству - дополнительно проработать для Камчатки показатели оптимального объема экспорта рыбной продукции", - говорится в сообщении.

Как отметил Илюхин, при достижении нужного объема экспорта важно сохранить и объем продаж на внутреннем рынке. Согласившись с этим, вице-премьер предложил увеличить экспорт за счет рыбной продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью

Кроме того, стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг включения северной части острова Беринга в создаваемый национальный парк "Командорский". Правительством Камчатского края подготовлены предложения по внесению изменений в федеральное законодательство в интересах жителей Командорских островов. Преобразование территории в нацпарк по действующему законодательству может привести к негативным последствиям для жителей Алеутского района. Как отмечается в сообщении, Гордеев даст поручение Минприроды учесть специфику местности и принять для местных жителей положительное решение.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.