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В Сортавале построят водоочистную станцию стоимостью 153,6 млн рублей

Стоимость работ составляет 153,6 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 декабря. /ТАСС/. Новая водопроводная очистная станция стоимостью 153,6 млн рублей до конца 2020 года появится в карельском городе Сортавала, расположенном на берегу Ладожского озера. Работы будут проводится в рамках регионального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология", сообщается на сайте министерства строительства, ЖКХ и энергетики Карелии.

"Администрацией города Сортавала по итогам проведенных конкурентных процедур заключен муниципальный контракт с АО "Промэнерго" на строительство водоочистной станции. Стоимость работ составляет 153,6 млн рублей, из них средства федерального бюджета - 143,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как ТАСС сообщили в региональном ведомстве, сейчас в дома жителей города подается вода природного качества, так как никаких водоочистных сооружений в Сортавале нет. Система центрального питьевого водоснабжения состоит из распредсети, насосной станции и водозабора. Эти этапы сейчас тоже проходят модернизацию, в рамках программы приграничного сотрудничества Karelia CBC идет строительство нового водозабора, который включит в себя еще одну насосную станцию и реконструкцию старой.

"Функционирование станции максимально автоматизировано и в основном предусмотрено без постоянного присутствия персонала <…> Таким образом, в Сортавале по окончанию всех работ будет полностью модернизирована система водоснабжения", - отмечается в сообщении на сайте.

Приграничный город Сортавала основан в 1632 году, в нем проживают более 18 тыс. человек. Он находится на берегу Ладожского озера рядом с Валаамским монастырем и горным парком "Рускеала".

Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года и включает подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с ТКО", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта планируется направить 4,041 трлн рублей.

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