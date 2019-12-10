Наблюдательный совет утвердил программу Западно-Сибирского межрегионального НОЦ

ТЮМЕНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Члены наблюдательного совета Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ), созданного в рамках нацпроекта "Наука", согласовали и утвердили программу работы центра, а также состав управляющего совета на заседании во вторник. Об этом сообщила пресс-служба одного из участников НОЦ Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

В заседании наблюдательного совета приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) - Югры Наталья Комарова, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, а также представители ключевых индустриальных партнеров, федеральных министерств и ведомств, университетов и институтов Российской академии наук (РАН).

"Завершено оформление платформы Западно-Сибирского межрегионального НОЦ: утверждена программа деятельности и состав управляющего совета, который будет осуществлять общее руководство. В состав совета вошли представители руководства всех трех субъектов, университетов, реального сектора экономики и научных организаций", - говорится в сообщении.

Программу НОЦ на заседании представил ректор ТюмГУ Валерий Фальков. Основу программы составили три инициативных проекта, также в нее вошли несколько поддерживающих мероприятий. Приоритетными направлениями стали "Биологическая безопасность человека, животных и растений", "Биологическая и экологическая безопасность в Арктике: новые стандарты и технологии жизнеобеспечения", "Нефтегазовая промышленность: цифровая трансформация в целях разработки конкурентоспособных технологий и выпуска высокотехнологичной продукции".

"Главный вызов для нас - это достижение по-настоящему мирового лидерства в указанных инициативах. С целью реализации этой стержневой идеи НОЦ мы опираемся на стратегию научно-технологического развития страны, на исторические заделы, которые есть в наших регионах, на сильные академические центры, которые уже сегодня находятся с нами в активном и конструктивном партнерстве. Вместе с тем привлекательность НОЦ в том, что это открытая структура, в которую по мере развития будут привлекаться другие высокотехнологичные бизнесы, лидеры науки и ведущие университеты", - цитирует пресс-служба Фалькова.

В вузе отметили, что для выполнения ключевых проектов НОЦ планируются мероприятия по индивидуализации образования, генерации бизнеса и созданию экосреды для развития технологического предпринимательства, создание Центра комплексного развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий НОЦ и зеркального инжинирингового центра для трансформации традиционных отраслей региональной промышленности и ряд других. В структуре Западно-Сибирского межрегионального НОЦ десять университетов, 13 научных институтов, семь организаций реального сектора экономики.

О НОЦ

Одной из задач нацпроекта "Наука" является создание в РФ сети из 15 научно-образовательных центров. В 2019 году объявлено о создании первых пяти НОЦ - в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.