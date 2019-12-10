Более 840 компаний войдут в нацпроект по производительности труда в Петербурге к 2025 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Участниками программы адресной поддержки повышения производительности труда нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" в Санкт-Петербурге к 2025 году станут 843 предприятия базовых несырьевых отраслей экономики, сообщил во вторник председатель городского комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко на форуме "Труд и занятость" в Петербурге.

"До конца 2024 года участниками [федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"] национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" станут не менее 843 предприятий города. <…> По целевому показателю в заявленный срок планируется повысить компетенции 6,7 тыс. специалистов компаний-участников", - сказал Чернейко.

Из 843 предприятий 178 будут работать с Федеральным центром компетенций и 396 с центром компетенций Санкт-Петербурга. Остальные 269 предприятий самостоятельно займутся освоением технологий повышения производительности труда, пояснил журналистам заместитель генерального директора по операционной эффективности Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Владимир Солодов.

В 2020 году в программу федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" планируется включить около 58 предприятий Санкт-Петербурга, добавил Чернейко.

Сегодня в программе адресной поддержки участвуют 20 петербургских предприятий. Около 930 сотрудников этих компаний повысят квалификацию до конца этого года, 197 работников уже обучены инструментам повышения производительности труда. Еще четыре компании направили заявки на участие в программе, рассказал заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Алексей Яковлев. По оценкам комитета, всего в Санкт-Петербурге 1,1 тыс. компаний, отвечающих требованиям нацпроекта.

Предприятиям, участвующим в программе адресной поддержки, предстоит достичь роста производительности в объеме 10% по итогам первого года, по итогам второго - 15% и третьего - 30%, рассказала ТАСС руководитель Регионального центра компетенций по производительности труда в Санкт-Петербурге Ирина Голубцова.

Профессиональное обучение по нацпроекту "Демография"

В 2019 году более 4,5 тыс. петербуржцев предпенсионного возраста прошли переобучение по федеральному проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", из них более 80% работают на предприятиях города, рассказала журналистам директор городского Центра занятости населения Юлия Горохова. В 2020 году на выполнение проекта власти Санкт-Петербурга направят 168 млн рублей.

Более 1 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, завершили профессиональное и дополнительное профессиональное образование в Санкт-Петербурге по федеральному проекту "Содействие занятости женщин" нацпроекта "Демография", добавила Горохова. Этот показатель вдвое превысил результат прошлого года. В 2020 году по программе планируется обучить 1,7 тыс. женщин, на эти цели планируется направить 110 млн рублей из городского бюджета.

Центр занятости населения Санкт-Петербурга в рамках действующих проектов предлагает более 300 обучающих программ. В обучении сотрудников уже участвуют 550 предприятий Петербурга, почти половина из них специализируется в сфере образования и науки. В проекте участвуют такие компании как "Лукойл-Северо-Западнефтепродукт", "Перекресток" (входит в X5 Retail Group), Адмиралтейские верфи и другие. По словам Гороховой, наиболее востребованными направлениями обучения являются деловой и технический английский язык, кадровое дело, складской учет и программы 1С, инструменты Microsoft office.

Всего по итогам 2019 года около 10 тыс. человек прошли профессиональное обучение по всем действующим программам в Санкт-Петербурге, что примерно в два раза больше чем в 2018 году, пояснил журналистам председатель профильного комитета Чернейко. В следующем году комитет ожидает повысить число участников образовательных программ до 15 тыс. человек.