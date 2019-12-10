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Программа ремонта и строительства мостов до 2035 года одобрена правкомиссией по транспорту

Всего заявлено более 3,9 тыс. объектов на общую сумму около 1,125 трлн рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия по транспорту утвердила программу ремонта и строительства мостов в регионах до 2035 года, сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов после заседания комиссии.

"И также утвердили подходы Минтранса по реализации программы по приведению в нормативное состояние и строительству мостовых сооружений, путепроводов и искусственных сооружений", - сообщил Максим Акимов.

Как пояснил представитель вице-премьера, программа сформирована Минтрансом совместно с регионами, ГУОБДД МВД России и ОАО "РЖД". Всего в нее заявлено более 3,9 тыс. объектов на общую сумму около 1,125 трлн рублей, в том числе 370 млрд рублей на мероприятия в отношении аварийных и предаварийных искусственных сооружений. Остальное - строительство новых объектов.

Проекты программы

Реализация программы предполагается через нацпроекты "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) и Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ). В БКАД предлагается сформировать новый федеральный проект "Мосты и путепроводы", который объединит восстановление аварийных и предаварийных мостов в регионах, а также строительство и реконструкцию путепроводов в местах пересечения с железнодорожными путями. Ориентировочный объем финансирования - 362,5 млрд рублей.

Рассмотреть и утвердить изменения в паспорт нацпроекта БКАД планируется уже до конца года, отметил представитель вице-премьера. Но весь 2020 год понадобится на ранжирование объектов и подготовку проектной документации, первые объекты по новому федпроекту могут быть введены начиная с 2021 года.

Источником финансирования программы могут стать дополнительные доходы региональных бюджетов в 2022-2024 годах за счет передачи на региональный уровень акцизов на нефтепродукты, трансферты в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы", а также трансферты, предусмотренные на строительство ориентировочно 49 путепроводов (из федерального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста" КПМИ).

Строительство новых региональных мостов предложено выделить в подпрограмму "Новые мосты". Ее общий объем финансирования до конца 2024 года составит ориентировочно 144 млрд рублей. Таким образом, в сумме строительство и ремонт мостов и путепроводов до 2024 года требуют почти 507 млрд рублей. Но программа до 2024 года может быть расширена в случае дополнительного финансирования.

"Для выполнения всех мероприятий, заявленных субъектами РФ, на период до 2024 года необходимо дополнительно более 260 млрд рублей", - добавил представитель вице-премьера.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияАкимов, Максим Алексеевич
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